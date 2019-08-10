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中職／關鍵判決惹爭議　劉育辰：裁判責任很重大

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▲統一獅代總教練劉育辰。（圖／記者林敬旻攝）
▲劉育辰。（圖／記者林敬旻攝）  

記者陳立勳／花蓮報導

Lamigo桃猿9日在花蓮球場10比5打敗統一7-ELEVEn獅隊，其中第5局好球帶的關鍵判決，引起外界討論，統一代總教練劉育辰表示，裁判是場上的神，責任很重大。

昨天第5局上半，桃猿2出局之後，林承飛獲得四壞球保送，陳晨威擊出右半邊安打，林立獲得四壞球保送，藍寅倫擊出左外野安打，帶有2分打點，林泓育補上3分全壘打，獅隊洋投羅里奇（Josh Roenicke）退場時對於主審前面林立的判決頗有不滿。

今天賽前聯盟人員與劉育辰討論昨天的狀況，劉育辰表示，只能說裁判是場上的神，相信賦予裁判的責任與權力，一場比賽有幾顆誤判很正常，畢竟機器都會出錯，但出現在關鍵時刻，不如預期的時候很容易被放大，不僅是林立的那顆球沒有三振，還有前面林承飛的出棒過半也有討論空間，都是這麼剛好發生。

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劉育辰表示，絕對相信裁判的專業與辛苦程度，只是要讓裁判知道，所有人的努力，有可能因為一個判決而付諸流水，責任很重大，之前有跟裁判組提過，包括每天身體狀況的準備機制，應該客觀評估是不是適合執法，昨天比賽中間有跟主審溝通，當大家都以為林立那顆是好球，主審回說不可能因為大家都認為好球，就一定要判好球，這是他的權力，也就因為如此，要讓裁判瞭解他們的影響力有這麼大，必須更謹慎。

關鍵字： 中華職棒統一7-ELEVEn獅
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