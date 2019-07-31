U12世界盃／中華1日複賽首戰B組第一　「抗韓」非贏不可

▲U12世界盃少棒賽，中華隊複賽首戰非贏不可。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台南報導

中華隊在U12世界盃少棒預賽中取得4勝1敗，以排名第二進入複賽，若要爭取冠軍戰門票，1日首戰對決南韓非贏不可，總教練李國強透露，會用三個投手去壓制，打線則等到明天早上再做最後調整才會確定。

中華隊進入複賽後，先後將面對南韓、墨西哥及委內瑞拉，李國強表示這三隊贏球企圖心都很強，「不過墨西哥守備不太穩定，委內瑞拉偏高變化球都不會放過，南韓則是沒有預期得強。」

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南韓今日與美國的補賽，打到延長賽才分出勝負，而南韓這7局讓7位不同的投手登板，球數都控制在30球以內，似乎就是在為接下來複賽做準備，讓小球員上場適應，但又不會受到隔場限制，李國強表示自己也有看這場比賽，「他們投手最快就差不多110公里左右，而且沒那麼平均。」

▲U12世界盃少棒，南韓開路先鋒杜東泫目前已經累積7安包括3轟貢獻9打點。（圖／記者顏如玉攝）



不過南韓的打擊就相當乾脆，李國強說，「他們有幾棒會我們都會特別注意，像今天對美國的的第一棒杜東泫(前役對義大利單場三轟)，還有第4、5棒的李泰旿、李在俊都是重點提防對象。」

中華隊在預賽排名第二，因為複賽採Super Round，會帶入預賽成績會，因此首戰面對已經有2勝的南韓一定得拿下勝利，才較有機會挺進冠軍戰，「我們預計會用三個投手去壓，而打線就要等明天早上做最後調整才會確定，這場非贏不可，我對小朋友有信心。」

中華隊複賽賽程（比賽場地：台南亞太少棒主球場）

8/1 18:30 中華VS韓國

8/2 18:30 中華VS墨西哥

8/3 18:30 中華VS委內瑞拉