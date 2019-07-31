運動雲

>

U12世界盃／中華1日複賽首戰B組第一　「抗韓」非贏不可

ETtoday運動雲

▲U12世界盃少棒賽，中華隊。（圖／記者顏如玉攝）

▲U12世界盃少棒賽，中華隊複賽首戰非贏不可。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台南報導

中華隊在U12世界盃少棒預賽中取得4勝1敗，以排名第二進入複賽，若要爭取冠軍戰門票，1日首戰對決南韓非贏不可，總教練李國強透露，會用三個投手去壓制，打線則等到明天早上再做最後調整才會確定。

中華隊進入複賽後，先後將面對南韓、墨西哥及委內瑞拉，李國強表示這三隊贏球企圖心都很強，「不過墨西哥守備不太穩定，委內瑞拉偏高變化球都不會放過，南韓則是沒有預期得強。」

請繼續往下閱讀...

南韓今日與美國的補賽，打到延長賽才分出勝負，而南韓這7局讓7位不同的投手登板，球數都控制在30球以內，似乎就是在為接下來複賽做準備，讓小球員上場適應，但又不會受到隔場限制，李國強表示自己也有看這場比賽，「他們投手最快就差不多110公里左右，而且沒那麼平均。」

▲U12世界盃少棒，南韓，杜東泫。（圖／記者顏如玉攝）

▲U12世界盃少棒，南韓開路先鋒杜東泫目前已經累積7安包括3轟貢獻9打點。（圖／記者顏如玉攝）

不過南韓的打擊就相當乾脆，李國強說，「他們有幾棒會我們都會特別注意，像今天對美國的的第一棒杜東泫(前役對義大利單場三轟)，還有第4、5棒的李泰旿、李在俊都是重點提防對象。」

中華隊在預賽排名第二，因為複賽採Super Round，會帶入預賽成績會，因此首戰面對已經有2勝的南韓一定得拿下勝利，才較有機會挺進冠軍戰，「我們預計會用三個投手去壓，而打線就要等明天早上做最後調整才會確定，這場非贏不可，我對小朋友有信心。」

中華隊複賽賽程（比賽場地：台南亞太少棒主球場）
8/1 18:30 中華VS韓國
8/2 18:30 中華VS墨西哥
8/3 18:30 中華VS委內瑞拉

關鍵字： U12世界盃中華隊南韓
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

口內扁桃腺結石！他用棉花棒狂戳 下秒「超噁黃漿粒」爆出大噴射

推薦閱讀

U12世界盃／教頭大讚好選手　葉弘仁打擊卻想太多陷低潮

U12世界盃／捷克練「舞」功　大跳謝金燕嗨歌萌翻全場

U12世界盃／南韓7號最愛「風之子」　想對日本敲滿貫砲

U12世界盃／中華全隊感情好　原來是透過「鬼抓人」

熱門新聞

CBA／台灣報價不敢領教　楊敬敏加盟四川金強機率高

中職／洪一中母親明星賽病逝　來不及見最後一面

林書豪原本是2010年第15順位？火箭總管坦承因亞裔身分沒選他

U12世界盃／大爆冷！3連霸美國淘汰　中華複賽少一勁敵

胡智為遭印地安人釋出　生涯最糟的一年

紅人投手單挑海盜休息室變大亂鬥　普伊格被交易仍出拳挺隊友

讀者回應

﻿

最新新聞

1于煥亞重返台啤　目標隊史第5冠

2羅華韋返一軍　余文彬：想辦法突破環境

3彭政閔最難忘盜總引退　全場球迷掉淚

4本壘改判　劉育辰硬起來抗議聯盟

5冠猛對決亞力克　猿、獅先發名單

熱門新聞

1台灣報價不敢領教 楊敬敏重返CBA

2洪一中母病逝　來不及見最後一面

3火箭總管揭為何沒以第15順位選豪哥

43連霸美國爆冷淘汰　中華少勁敵

5胡智為生涯最糟的一年　遭印地安人釋出

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

恰恰、紅龜明星賽場上留影　中職4比1擊敗中華

感覺NBA放棄我了！ 林書豪爆哭大嘆：人生好難

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

林書豪談落淚：我的形象是真的　直言價值被低估

中華職棒30年_宣傳片

迪麗熱巴合體羅志祥飆唱《撐腰》　一被小豬惡整Cue Solo超傻眼XD

嗆騎士走「快車道」怒逼車飆髒話 遭警打臉神反轉...他表情逐漸母湯

楊丞琳狂粉！Sandy get偶像同款尖叫　追多年的男神結婚淚崩：他是別人的...

國道車禍...停路中間警標只放10M 遊覽車煞不住猛撞車尾釀二次事故

蝦子超大隻！沒釣到不用錢 嘉義布袋戶外釣蝦場CP值爆表
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366