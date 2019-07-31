U12世界盃／美國雙轟延長賞南韓首敗　但未能爭冠很失望

▲U12世界盃少棒，美國隊桑普森轟出雙響砲賞給南韓首敗。（圖／中華棒協提供）



記者顏如玉／台南報導

U12世界盃少棒31日美國與南韓進行補賽，雖然此役已無關晉級與否，但美國仍積極應戰，桑普森(Christopher Sampson)轟出雙響砲，率美國從落後硬是拚到延長，最終7局以12比11賞給南韓首敗，但美國總教練凡恩(Todd Fine)卻不見開心神色，「到目前為止我們都很失望。」

美國過去三屆在世界盃都擊敗中華隊拿下冠軍，今年也來勢洶洶挑戰隊史第四冠，沒想到預賽先是不敵委內瑞拉，30日又輸給墨西哥，兩敗和委內瑞拉一樣，比較勝敗關係由委內瑞拉以小組第三晉級，美國爆冷落入排名賽，無緣爭冠。

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▲U12世界盃少棒，美國隊開賽前就霸氣表示要挑戰衛冕。（圖／記者顏如玉攝）



「我們來這裡就是一個目標，拿下總冠軍。」凡恩說，「但是到目前為止我們都很失望，因為我們沒有那個機會了，對本次比賽真的非常不滿意。」

凡恩擔任U12教練已經6年，今年第二度以總教練身份率隊參賽，他表示其實每屆訓練時間都差不多，且隊伍都獨具特色，因此他不會去做比較，「棒球本來就是很有趣的比賽，任何事都可能發生，我們現在輸了就是帶著經驗回去持續訓練，明年去巴拿馬打資格賽，2021年再強勢歸來。」