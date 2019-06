「1塊錢賭你你不了大聯盟」　教士新秀與約翰希南的賭注

▲約翰希南完成與艾倫的約定 。(圖/達志影像/美聯社)



記者林育正/綜合報導

「當你登上大聯盟,我親自到教士的投手丘把1塊給你。」知名摔角手兼藝人的約翰希南(John Cena)和教士新秀艾倫(Logan Allen)有著這樣的約定。艾倫在台灣時間19日完成大聯盟初登板,約翰希南真的來到教士主場把別具意義的1塊美元鈔票交到他手中。

兩人過去在坦帕的一間牛排館認識,當時約翰希南與幾位朋友一同用餐,發現了也在那吃飯的艾倫,便邀請他一起加入,結果兩人一聊就聊了1小時。

為了激勵在小聯盟打拚的艾倫,決定使出激將法和他打賭,賭他上不了大聯盟。結果艾倫在大聯盟初登板,就繳出7局完封只被敲3安的好表現,還送出5次三振拿下勝投,幫助教士4比1擊敗釀酒人。

比賽結束後,艾倫傳簡訊給他說:「你欠我一塊。」而希南也回他說:「到時候見。」之後他造訪教士隊,掏出鈔票寫上,「給羅根,我錯了,約翰希南。」,見證好友完成夢想之際,也實踐男人間的約定。「這是我花過最棒的1塊錢。」

