「1塊錢賭你你不了大聯盟」　教士新秀與約翰希南的賭注

▲約翰希南完成與艾倫的約定 。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

「當你登上大聯盟，我親自到教士的投手丘把1塊給你。」知名摔角手兼藝人的約翰希南（John Cena）和教士新秀艾倫(Logan Allen)有著這樣的約定。艾倫在台灣時間19日完成大聯盟初登板，約翰希南真的來到教士主場把別具意義的1塊美元鈔票交到他手中。

兩人過去在坦帕的一間牛排館認識，當時約翰希南與幾位朋友一同用餐，發現了也在那吃飯的艾倫，便邀請他一起加入，結果兩人一聊就聊了1小時。

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為了激勵在小聯盟打拚的艾倫，決定使出激將法和他打賭，賭他上不了大聯盟。結果艾倫在大聯盟初登板，就繳出7局完封只被敲3安的好表現，還送出5次三振拿下勝投，幫助教士4比1擊敗釀酒人。

比賽結束後，艾倫傳簡訊給他說：「你欠我一塊。」而希南也回他說：「到時候見。」之後他造訪教士隊，掏出鈔票寫上，「給羅根，我錯了，約翰希南。」，見證好友完成夢想之際，也實踐男人間的約定。「這是我花過最棒的1塊錢。」