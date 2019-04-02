中職／兄弟傳簽義大利籍新洋砲　經典賽國手跟伯納同隊

體育中心／綜合報導

中信兄弟解約洋砲艾銳克，目前已鎖定一名洋砲，網路上傳出義大利籍洋砲Alex Liddi將與中信兄弟簽約，Alex Liddi在水手隊上過大聯盟，小聯盟時期與中信兄弟總教練伯納共事過。

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洋砲艾銳克3月26日對於總教練伯納下達犧牲短打戰術不滿，賽後與伯納吵架，隔天被中信兄弟球團解約，來台只打2場例行賽。艾銳克回到美國之後，馬上與海盜隊簽下小聯盟合約。

中信兄弟尋找1投1野洋將，總教練伯納希望優先補強洋砲，目前已鎖定一位洋砲，正在進行作業中。

▲出義大利籍洋砲Alex Liddi。（圖／達志影像／美聯社）

外國媒體《baseball.it》報導中指出，義大利籍內野手Alex Liddi將與中信兄弟簽約。

Alex Liddi在2006年加盟水手隊，一直待到2013年，2011年到2013年都上過大聯盟，之後特過金鶯、白襪、道奇和皇家伯納在2000年2008年都在水手隊小聯盟。

依Alex Liddi過往的經歷，與中信兄弟總教練伯納在2006年到2008年同在水手小聯盟。

Alex Liddi是義大利籍球員，是第一位在義大利土生土長的大聯盟球員，是2009年、2013年、2017年經典賽義大利隊球員，2005年年底起到墨西哥打球。