中職／中信兄弟形象影片「我的兄弟」　放洋蔥逼哭球迷

體育中心/綜合報導

中信兄弟今年開季有不錯戰績,前3戰取得2勝1敗,28日推出2019形象片「我的兄弟」,詞曲由中信兄弟自創,張志豪、王威晨、詹子賢、楊志龍、陳琥5位球員主唱,球迷說:「沒想到在歡樂曲風中放洋蔥。」

今年中信兄弟精神領袖「恰恰」彭政閔打完球季就退休,陳江和達到1000場出賽就要從球員生涯引退,目前只剩下9場。

▲中信兄弟。(圖/記者黃克翔攝)

中信兄弟打了3場比賽,以2勝1敗戰績領先,27日比賽9局下靠著許基宏追平二壘安打,林智勝敲出再見安打,7比6險勝桃猿,士氣拉到最高點。

由於今年是陳江和與彭政閔引退年,中信兄弟今年形象影片以他們為主軸,取名就叫「我的兄弟」,並且找來張志豪、王威晨、詹子賢、楊志龍、陳琥5人合唱。

「我的兄弟」歌詞:「Let's GO,oh oh oh oh oh oh

中信兄弟,堅持著那不放棄的夢想直到勝利。Let's GO

oh oh oh oh oh oh。中信兄弟,肩並著肩、一起前進,我的兄弟。

來吧!跟我一起飛翔,飛過那大牆。

穿梭在那黃彩帶海洋 oh

放膽跟我一起闖 堅定的心

不放棄的熱力 你就是我的生命 最閃耀的奇蹟

Let's GO oh oh oh oh oh oh

中信兄弟 堅持著那不放棄的夢想 直到勝利

Let's GO oh oh oh oh oh oh

中信兄弟 肩並著肩 一起前進 我的兄弟

闖吧 考驗在那前方 勇敢的碰撞

汗水驕傲在身上發光 oh

勝利有你在身旁 意志堅定

不放棄的熱力 你就是我的生命 最閃耀的奇蹟

Let's GO oh oh oh oh oh oh

中信兄弟 堅持著那不放棄的夢想 直到勝利

Let's GO oh oh oh oh oh oh

中信兄弟 肩並著肩 一起前進 我的兄弟」