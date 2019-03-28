中職／救援小英雄赫莉與羅伊加入桃猿　4月5日開球見面會

體育中心／綜合報導

Lamigo桃猿全猿主場將在4月2日、4月4日至7日進行上半季四月第一週主場，屬於全猿的「征服童心」即將出發征服，猿氣小子的老朋友-救援小英雄波力「ROBOCAR POLI」將蒞臨全猿主場。

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ROBOCAR POLI的波力POLI和安寶AMBER在2016年的翻糖果醬趴當中就已經現身全猿主場，睽違兩年之後，布姆鎮上的救援小英雄已經全部認識Lamigo，今年由赫利HELLY與羅伊ROY繼續在4月5日來到全猿主場與大朋友、小朋友征服童心外，可愛的猿氣小子、帥氣的大聖與英勇的ROBOCAR POLI，聯手Fun Time！

▲救援小英雄赫利與羅伊為桃猿開球。（圖／桃猿提供）



赫利是救援小隊裡的綠色直升機，經常利用其飛行技能從高處找尋東西，個性開朗，但是也很頑皮，而且自己的螺旋槳常壞掉而鬧出一些笑話。羅伊是救援小隊裡的紅色消防車，也是最強壯的成員，進行安全設備檢查以及滅火是它的專長。羅伊擁有許多裝備能協助救援小隊進行救援。



「征服童心」好戲一齣接一齣，蛋頭先生、卡娜赫拉的小動物P助、粉紅兔兔全部在桃園登場，赫利HELLY與羅伊ROY在4月5日為比賽開球並且在賽前舉辦見面會。