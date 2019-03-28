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英國瘋子為棒球辭職　飛美國走30主場看162場大聯盟

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▲英國棒球迷梅洛。（圖／翻攝自推特）

▲英國棒球迷梅洛。（圖／翻攝自推特）

記者林育正／綜合報導

34歲本業是英文老師，但也經營推特 @BaseballBrit的英國人梅洛(Joey Mellows)為了棒球辭職，打算花上一整個球季的時間，到美國走訪30個大聯盟球場，計劃觀看162場比賽。「我的家人很支持，同事倒是有些驚訝，他們關注我的推特，老實說應該有點嫉妒我。」

梅洛在中國擔任英文老師，4年前在南韓教學的時候開始關注棒球。有次他和父母同遊東京，立刻被棒球輕鬆的節奏，以及突如其來的攻勢吸引。今年他從東京巨蛋展開旅程，觀看水手和運動家的海外開幕戰，親眼見證鈴木一朗退休。「有些人對於我對棒球的熱情印象深刻。」梅洛說。

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原本是樸茨茅斯足球隊球迷，迷上棒球之後他向身邊朋友大力推廣，「家鄉的朋友問我棒球問題，我都很樂意回答，但目前為止他們都還是足球迷。我的這趟旅程，讓他們開始對棒球有點好奇。」而他的「旅美」計劃，其實是發現6月底洋基和紅襪將到倫敦交手，「他們是最有名的棒球隊，我覺得這是讓大家認識棒球的好機會。」

「我超喜歡棒球，但在家鄉沒什麼人有興趣，我要來推一把。我會到大聯盟30個球場，跟球員、球迷對話，讓大家知道球場是什麼樣子。希望讓人做出決定，找到一輩子支持的球隊。」

海外開幕戰之後，這趟棒球之旅的第二站，將使水手對上紅襪的主場開幕戰，接著在飛往東岸的費城，一直到10月的世界大賽結束。他希望靠著積蓄、信用卡以及節儉的方式走完這一趟，並把一切歷程分享在社群媒體上。「我希望家鄉的人開始問我問題，覺得也許看棒球滿好玩的。就是今年了，動身吧。」

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關鍵字： 大聯盟棒球英國
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