英國瘋子為棒球辭職　飛美國走30主場看162場大聯盟

▲英國棒球迷梅洛。(圖/翻攝自推特)



記者林育正/綜合報導

34歲本業是英文老師,但也經營推特 @BaseballBrit的英國人梅洛(Joey Mellows)為了棒球辭職,打算花上一整個球季的時間,到美國走訪30個大聯盟球場,計劃觀看162場比賽。「我的家人很支持,同事倒是有些驚訝,他們關注我的推特,老實說應該有點嫉妒我。」

梅洛在中國擔任英文老師,4年前在南韓教學的時候開始關注棒球。有次他和父母同遊東京,立刻被棒球輕鬆的節奏,以及突如其來的攻勢吸引。今年他從東京巨蛋展開旅程,觀看水手和運動家的海外開幕戰,親眼見證鈴木一朗退休。「有些人對於我對棒球的熱情印象深刻。」梅洛說。

原本是樸茨茅斯足球隊球迷,迷上棒球之後他向身邊朋友大力推廣,「家鄉的朋友問我棒球問題,我都很樂意回答,但目前為止他們都還是足球迷。我的這趟旅程,讓他們開始對棒球有點好奇。」而他的「旅美」計劃,其實是發現6月底洋基和紅襪將到倫敦交手,「他們是最有名的棒球隊,我覺得這是讓大家認識棒球的好機會。」

「我超喜歡棒球,但在家鄉沒什麼人有興趣,我要來推一把。我會到大聯盟30個球場,跟球員、球迷對話,讓大家知道球場是什麼樣子。希望讓人做出決定,找到一輩子支持的球隊。」

海外開幕戰之後,這趟棒球之旅的第二站,將使水手對上紅襪的主場開幕戰,接著在飛往東岸的費城,一直到10月的世界大賽結束。他希望靠著積蓄、信用卡以及節儉的方式走完這一趟,並把一切歷程分享在社群媒體上。「我希望家鄉的人開始問我問題,覺得也許看棒球滿好玩的。就是今年了,動身吧。」

