世籃資格賽／美洲烏拉圭盼再爆冷　非洲喀麥隆成謎

▲烏拉圭於上階段爆冷擊敗波多黎各（圖／FIBA官網）

記者陳瑞浩／綜合報導

2019世界盃籃球美洲區資格賽第二輪第6階段將於2月22日開打，將由烏拉圭、波多黎各、巴西、多明尼加4支球隊爭取3張晉級門票，非洲區則以高積分而未排賽程的喀麥隆卻無法確定是否晉級最為成謎。

美洲區晉級名額為7名，目前已有美國、阿根廷、委內瑞拉、加拿大4支球隊晉級，由於美洲區僅有E組與F組，僅剩各組的第3名可晉級，美洲區本階段戰況陷入4搶3，各組未晉級球隊排名與態勢如下：

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E組：烏拉圭（3）、波多黎各（4）

烏拉圭曾於前階段以絕殺爆冷擊敗波多黎各，使本階段兩支球隊相同戰績再度展開廝殺，但對烏拉圭而言，本階段面對波多黎各少了獨行俠後衛巴瑞亞（J.J. Barea），烏拉圭將有更多優勢，反觀對波多黎各而言較吃虧，且此組墨西哥與巴拿馬積分又較F組出色，若有黑馬殺出，本組戰況將會特別混亂。

F組：巴西（3）、多明尼加（4）

巴西能以排名第3展開始此階段其實相當幸運，由於上階段對手維京群島由於球員簽證問題使班機延誤因此棄賽，巴西也偷得一勝，多明尼加則是以1分飲恨已晉級的委內瑞拉，由於本組剩餘兩支球隊智利與維京群島積分都較低，且多明尼加此階段將再戰巴西與委內瑞拉，對多明尼加而言可能場場硬仗，加上巴西有兩位前NBA球員瓦萊喬（Anderson Varejao）與巴柏沙（Leandro Barbosa）助陣，多明尼加若遭連敗，本組可能最後是由多明尼加與E組第4名打附加賽。

▲巴西有前騎士球員瓦萊喬坐鎮。（圖／FIBA官網）

非洲區晉級名額為5名，已有突尼西亞、安哥拉、奈及利亞3支球隊晉級，非洲區將再取2名，分組排名第3將需要再打附加賽，非洲區本階段陷入3搶2，各組未晉級球隊排名與態勢如下：

E組：喀麥隆（3）、埃及（4）

喀麥隆堪稱本階段最謎樣球隊，由於積分相當高，目前暫排名分組第3，但由於未排賽程，使喀麥隆晉級與否仍得看象牙海岸、中非共和國、塞內加爾的積分才可決定，喀麥隆成為非洲區唯一不確定晉級卻又無法「搶」晉級資格的球隊。反觀埃及則只需要保持第4就有機會可再打附加賽爭取最後一張晉級席位。

F組：塞內加爾（2）、中非共和國（3）、象牙海岸（4）

塞內加爾由於排名第2，只需要再贏一場比賽即可晉級，中非共和國與象牙海岸由於戰績相同，預期將有一場廝殺，象牙海岸本階段將有前裕隆球員賀夫助陣，戰力可望升級。

▼前裕隆球員賀夫睽違6年再批象牙海岸國家隊戰袍。（圖／FIBA官網）