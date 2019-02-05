欠他一座冠軍　林志傑和廣廈的奪冠阻礙

▲林志傑。（圖／CFP）



記者林育正／綜合報導

大家都說「廣廈欠林志傑一座冠軍」。但時間卻不站在林志傑這邊，隨著年紀逐漸增長，他從飆分大將成為了例行賽得分和上場時間差不多各位數的「假先發」。儘管廣廈是CBA聯賽有名的青年軍，但本季幾次和廣東、遼寧對決卻都吞下敗仗，成為奪冠路上的一大隱憂。

截至1月中旬，廣廈碰上易建聯領軍的CBA龍頭廣東，郭艾倫的遼寧，以及上季季後賽曾對決過的深圳3場比賽都以輸球作收。很難想像如果季後賽，廣廈挑戰這幾支球隊會有什麼樣的結果，獲勝機率可能不是那麼大。

一大問題就出在廣廈的洋將。小外援福特森(Courtney Fortson)賽季初期放話要拿MVP，也展現出有模有樣的身手。不過隨著賽事進行他的績效逐漸不穩，頻頻在比賽中打鐵連連。就算他在助攻方面頗有一套，但難以成為關鍵時刻讓人信任的得分點。 本季他兩分球命中率45%，外線29%都是來到廣廈後最差。

至於希臘大外援博洛西斯(Ioannis Bourousis)球風偏軟，場均7.5籃板也較上季下滑。唯一叫能讓人相信的，是外線有39%的命中率。不過本季表現一度起伏過大，讓人看球心情大洗三溫暖。

而36歲的林志傑以假先發在例行賽維持體力，現在只能期待他和上個球季一樣，能在關鍵時刻一球在手希望無窮，再次扛住期望成為廣廈場上場下的真領袖。