拼勁、思維還有？亞足賽給台足一課　下剋上何時也成「黑馬」

▲ 亞洲盃4強賽,日本vs伊朗。南野拓實 。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝孟儒／特稿

亞足聯亞洲盃即將進入最後決賽，四屆冠軍日本2月1日晚間10點出戰首闖決賽的卡達，而從小組賽一路看至冠軍戰，很多球隊的表現，在各種意義上或許都能夠給台灣足球的借鏡，從外在環境到球員內在思維，都是能夠通盤思量的。

▼ 日本大迫勇也 。（圖／達志影像／美聯社）

傳統強隊日本與長期思維

作為亞洲傳統強權，特別要提到四屆冠軍的日本，除了青訓、聯賽維持穩定，還有旅歐球員可說是亞洲最多，加上不管是在U23還是國家隊，最可怕的還是每一代都能選出優秀人選，像是黃金一代的本田圭佑、長谷部誠，到現在逐漸要扛起大旗的大迫勇也、原口元氣帶領堂安律、南野拓實、冨安健洋等，日本也逐漸改變球風因應國際趨勢。

但日本能夠借鏡的並非只有外在環境，球員的心理素質也不能不讓人佩服，在對上伊朗的4強賽中，南野拓實被伊朗球員絆倒，卻拼命追球，反觀伊朗5名球員轉身向裁判示意，南野拓實卻趁機傳給大迫勇也頭槌進球，對於球員來說，拼是必須的；對球迷來說，拼也是必須的。

伊朗對葉門5比0大勝之際還是積極反搶，但台灣男足在面對相對弱旅時，容易出現鬆懈情況，如在東亞盃第二輪對上蒙古，預估是要大勝的比賽，卻只以2比1小贏，沒能早點打進第3球，加上失誤多及體力下滑多次面臨危機，都是思維上還需要再提升之處。

▼亞洲盃4強賽,卡達（紅）vs阿聯 （圖／CFP）

大黑馬越南、卡達 青訓開花結果

本屆大黑馬莫過於越南和卡達，越南以U23青年軍闖亞洲盃，成為本屆唯一一支晉級8強的東南亞球隊，則有賴於青訓的完整，雖然國內聯賽還在起步階段，且經過假賭的黑歷史，目前共有4級聯賽，逐漸在印尼雅加達亞運闖進4強、鈴木盃拿下冠軍見到成效。

卡達勇闖冠軍戰更是不在話下，從小組賽第一場比賽至今，還未掉過任何一球，寫下6場全勝0失球的完封紀錄，事實上也是有賴2005年開始創建的青訓系統，經過10年之後，先是在2014年U19亞洲盃奪冠，本屆直接殺進決賽，打出卡達自己的球風。

青訓或許是作為足球強盛最迫切也是唯一的路，如今也是台灣正缺乏的一塊，在幼兒足球蓬勃發展至成人國家隊之間，如何能夠銜接、如何能夠說服家長全心投入、如何有完整的職業聯賽，目前都是台灣足球還在建構的一環。

▼ 亞洲盃8強賽,日本vs越南。（圖／達志影像／美聯社）

下剋上拼勁 越南到最後一分鐘都沒有放棄

前述所提的日本球員的拼勁，不單單只在強隊出現，對於弱旅來說，更是非常迫切需要培養的觀念，一種下剋上的勇敢、克服緊張的拼勁，像是越南在8強面對日本，僅以0比1落敗，傷停補時阮公鳳、阮文全頻頻起腳狂轟球門，即便無緣再上演奇蹟，都讓球迷留下深刻印象。

對於目前台灣足球來說，下剋上的比賽將更多，球員的心理建設就很重要，想不想拼的拼勁，或許是過去的所學或是經驗使然，總覺得少了最後的那一點爭搶，但或許更多時候大家最想得到的，是那種真的好想脫口「雖敗猶榮」、「真的盡力了」的錐心鼓勵。

▼ 亞洲盃，「伊朗梅西」阿茲蒙(Sardar Azmoun)。（圖／達志影像／美聯社）

U23即將面對強隊 自我要求

中華男足U23代表隊即將前往柬埔寨進行U23會外賽，由於和奧運資格有關，本屆和澳洲、南韓、柬埔寨同組，可說每場都是硬仗，這批名單多為新秀，實力和強隊落差可能是可預期，不過如何能打出符合水準、將失誤降低至最少，以及球員自我要求精進、經驗提升、團隊磨合將更為重要。

還記得中華男足暌違52年重返亞運，以0比0踢平闖進亞洲U23錦標賽8強的強隊巴勒斯坦，這一役讓曾任主帥的懷特(Gary White)讚譽，「是台灣歷史性的一刻！」但U19及東亞盃表現不如預期，如今再拼U23，何時台足能在內外條件應合之際，有日也能成為國際賽的大黑馬，值得期待和關注。

▼ U23男足練球。（圖／記者張克銘攝）