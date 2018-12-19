美媒分析火箭棄安東尼主因　擅投中距離背離主流進攻

▲安東尼目前遭火箭移出輪替陣容外。（圖／路透）

記者陳瑞浩／綜合報導

安東尼（Carmelo Anthony）自11月確定遭火箭球團移出輪替陣容後，至今仍未有球隊順利與他簽約，近日美媒《ESPN》報導，在聯盟現今多以三分球為攻擊首選的進攻模式，正與安東尼擅投中距離的攻擊習慣有所出入，也可能是火箭揮棄他的主要原因。

《ESPN》作家格斯貝瑞（Kirk Goldsberry）指出，儘管中距離過去曾為聯盟穩健的得分手段之一，馬刺總教練波波維奇（Gregg Popovich）也曾認為中距離才是比賽關鍵。但因已不符潮流，而安東尼卻未因潮流而改變打法，使他成為「史上最後一位擅投中距離且獨善其身」的球員。

《ESPN》將安東尼上賽季效力雷霆時對戰爵士季後賽的場上效率作出分析，安東尼於場上的效率遠低於他於場邊休息的效率，且安東尼在場上更使對手爵士的得分變的更多。

除此之外，《Shot Tracker》分析師謝伊（Stephen Shea）近一步的以過去火箭球員的投籃特性如保羅（Chris Paul）與亞瑞沙（Trevor Ariza）做比較，認為兩人都因加入火箭而改變投籃習慣，而安東尼卻沒有。

▲火箭相當依賴三分線取分。（圖／達志影像／美聯社）

分析顯示，原保羅於快艇的最後一個球季中距離投籃比重為41%，但加入火箭第一年立即改為23%，而亞瑞沙也甚至僅有1%的中距離進攻比率，並多採底角三分球投射為主要攻擊手段，而若亞瑞沙在中距離持球，他則會往籃筐進攻，此攻擊方式也是分析師認為安東尼最需要改變的打法。

分析師進一步表示，安東尼雖然熱愛投中距離，但分析他在78%的中距離效率轉換三分球投籃效率卻僅有26%，故對強調三分進攻的火箭而言此進攻效益非常「不划算」。

《ESPN》認為，儘管中距離成為安東尼擅長的進攻武器，卻也可能使他與聯盟潮流格格不入，而他也將成為聯盟少數甚至是最後一位擅投中距離的球員。

聯盟中與安東尼類似擅投中距離的球員儘管不多，但仍有多支球隊以中距離作為進攻的部分武器，戰績並不差，距離於罰球線周邊的如溜馬、快艇、拓荒者，接近三分線的有爵士、塞爾提克、金塊等球隊。以上球隊中距離進攻比率皆為聯盟前八，都將有可能是安東尼適合前往的球隊。

▲安東尼目前未加入聯盟任何一支球隊。（圖／達志影像／美聯社）