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詹皇熱身賽提前關機！場邊指導兒子　布朗尼撞開太陽菜鳥吞惡犯

記者游郁香／綜合報導

湖人今(18)日作客鳳凰城，天王詹姆斯(LeBron James)輪休，菜鳥主帥瑞迪克(JJ Redick)笑說，詹皇遭DNP(登錄卻未上場)的理由是年紀大了，「這是從波波維奇(Gregg Popovich)那裡學來的。」據《ESPN》的消息，詹皇不會再出戰熱身賽，不過他在場邊也沒閒著，被拍到認真指導大兒子布朗尼(Bronny James)。

年底就將滿40歲的詹姆斯，在湖人倒數第2場熱身賽缺陣，新帥瑞迪克賽前模仿了馬刺鐵血教頭波波維奇的風格談論此事，「DNP ，他年紀大了……這是從波波維奇那裡學來的。」另外，混血前鋒八村壘也因小腿緊繃未上場，由瑞迪許(Cam Reddish)和克里斯蒂(Max Christie )取代兩人的先發位置。

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湖人這一戰來到太陽主場，單獨領軍的明星長人戴維斯(Anthony Davis)首節就火力全開，三分7投4中砍下15分、5籃板和2助攻，幫助洛城在第1節打完取得35比30、5分領先。不過鳳凰城上半場終了前打出16比6的反擊，以90比82反超了比數。

▲▼湖人詹姆斯、布朗尼、戴維斯。（圖／路透）

▲湖人天王詹姆斯已經打完最後一場熱身賽。（圖／路透）

《ESPN》在比賽中披露，詹姆斯明(19)日對勇士一役也不會上陣，他已經打完最後一場熱身賽，湖人希望確保他在23日開幕戰前有整整1周的休息時間。

▲▼湖人詹姆斯、布朗尼、戴維斯。（圖／路透）

▲湖人布朗尼（左）、太陽畢爾。（圖／路透）

坐在場邊的詹姆斯也沒閒著，他被拍到細心指導大兒子布朗尼。布朗尼在第3節最後2分13秒替補上陣，此節最後41.1秒，他錯失了一記上籃，但隨即抓下進攻籃板補籃得分。末節前段他繼續留在場上，卻罰丟2罰又被搧了一鍋，終場前3分57秒，他因為撞開跑快攻的太陽菜鳥布里吉斯(Jalen Bridges)，導致對方後腦勺撞到地板，領到一次1級惡意犯規。


布朗尼最終上場17分鐘，4投2中拿下4分、2籃板，洛城另一位菜鳥柯奈特(Dalton Knecht)表現更加搶眼，成了最終的英雄，湖人最後22分都與他有關，包括末節最後5.1秒的追平三分逼出延長賽，他在OT又獨攬13分，整場轟下35分，包辦8顆三分球，幫助湖人以128比122在熱身賽拿下第2勝。

在第4節還有6分24秒就提前打卡下班的戴維斯，也以28投14中飆出35分、10籃板和4助攻，外帶火鍋、抄截各1。

▲▼湖人詹姆斯、布朗尼、戴維斯。（圖／路透）

▲湖人戴維斯。（圖／路透）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇戴維斯AD布朗尼太陽

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