大谷翔平在意上壘率　想給隊友創造好機會

▲▼大谷翔平。(圖/路透)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇17日(台灣時間)在國聯冠軍賽G3以8比0擊敗大都會,系列賽2比1道奇領先。大谷翔平轟出3分砲,但他更在意是否能多上壘創造機會給隊友,「我想根據不同情況來制定打擊策略,我今天雖然有一個保送上壘,但在其他打席中,我如果能再上更多壘,就能幫助後面棒次的隊友,創造更多的贏球機會。」

The Ohtani blast seen from @CosmLosAngeles @Dodgers pic.twitter.com/1on4VTmHJf