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大谷翔平在意上壘率　想給隊友創造好機會

▲▼大谷翔平。（圖／路透）

▲▼大谷翔平。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇17日（台灣時間）在國聯冠軍賽G3以8比0擊敗大都會，系列賽2比1道奇領先。大谷翔平轟出3分砲，但他更在意是否能多上壘創造機會給隊友，「我想根據不同情況來制定打擊策略，我今天雖然有一個保送上壘，但在其他打席中，我如果能再上更多壘，就能幫助後面棒次的隊友，創造更多的贏球機會。」

本場比賽進行八局上，道奇以4比0領先，大谷鎖定大都會第三任投手梅吉爾（Tylor Megill）的內角卡特球，掃出超大號右外野3分彈，針對這顆「完美揮擊」大谷分享道，「打到球的瞬間感覺不錯，球飛得很高，目送球通過全壘打標竿內側，我就知道那是全壘打。」

先發投手布勒（Walker Buehler）投4局繳出6K，沒有任何失分，看到布勒的關鍵表現，大谷也不吝讚美布勒，他稱布勒表現非常出色，且比賽節奏控制得宜。

道奇18日推派日籍右投山本由伸，對決大都會左投昆塔納（Jose Quintana），連續兩場客場出賽，大谷對道奇有自信，「雖然是客場比賽，但只要我們能專注於比賽，我相信能夠獲勝。」

關鍵字： MLB大谷翔平

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