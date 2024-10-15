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控制情緒力繳6局好投　洋基羅丹：就像個機器人一樣

▲羅丹（Carlos Rodón）。（圖／路透）

▲羅丹（Carlos Rodón）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

美聯冠軍系列賽今天（15日）由洋基在主場交手守護者，條紋軍當家左投羅丹（Carlos Rodon）本戰大顯神威，繳出先發6局飆出9次三振、僅失1分的優秀表現，洋基終場就以5比2擊敗守護者，而羅丹賽後也提到狀態回穩關鍵。

羅丹在先發6局中僅失1分，繳出優質先發的同時也幫助洋基5比2擊敗守護者，贏得美聯冠軍系列賽的首場比賽；相較於季後賽首場對陣皇家在場上遇到危機時，羅丹今天更顯冷靜，化解後沒有大吼或握拳慶祝，始終保持泰然自若，賽後羅丹表示自己「就像個機器人走回休息區一樣。」

羅丹今天9次三振中有7次是靠著滑球搭配速球完成，他一共製造了25次揮棒落空，這是自2008年有投球數據追蹤以來，洋基投手在季後賽中最多的一次；相較於上一輪系列賽對陣皇家，羅丹今天冷靜且掌控比賽的表現無疑是致勝功臣，洋基也離自2009年以來首次打入世界大賽只差三場勝利。

「天啊，他投得真好，」洋基主帥布恩（Aaron Boone）賽後說道，「我們之前討論過他會否從首次登板的經驗中學到東西？我覺得他完全做到了，我認為他完全掌控了自己和他的情緒。」

羅丹從第二局開始連續解決11名打者，直到被羅奇歐（Brayan Rocchio）在6局上半敲出一支陽春砲才掉分，這段期間守護者7個出局數全部都是三振，且全為揮棒落空。

「我認為他很好的保持了自己的狀態，」布恩補充表示，「你可以看到他在場上充滿了強度，但又十分冷靜，這就是令人印象深刻的地方。」

6局上半，羅丹在他先發最後一個半局中與守護者強打拉米瑞茲（Jose Ramirez）纏鬥了九球，最終拉米瑞茲擊出了一個平飛球，當賈吉（Aaron Judge）在中外野警戒區接殺後，羅丹走下投手丘，全場球迷也響起了滿滿掌聲。

「目標就是保持控制，控制我所能控制的東西，無論是身體還是情緒，」羅丹最後說，「我認為今晚我做得很好。」

關鍵字： MLB紐約洋基克里夫蘭守護者羅丹

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