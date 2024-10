控制情緒力繳6局好投　洋基羅丹：就像個機器人一樣

▲羅丹(Carlos Rodón)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

美聯冠軍系列賽今天(15日)由洋基在主場交手守護者,條紋軍當家左投羅丹(Carlos Rodon)本戰大顯神威,繳出先發6局飆出9次三振、僅失1分的優秀表現,洋基終場就以5比2擊敗守護者,而羅丹賽後也提到狀態回穩關鍵。

羅丹在先發6局中僅失1分,繳出優質先發的同時也幫助洋基5比2擊敗守護者,贏得美聯冠軍系列賽的首場比賽;相較於季後賽首場對陣皇家在場上遇到危機時,羅丹今天更顯冷靜,化解後沒有大吼或握拳慶祝,始終保持泰然自若,賽後羅丹表示自己「就像個機器人走回休息區一樣。」

羅丹今天9次三振中有7次是靠著滑球搭配速球完成,他一共製造了25次揮棒落空,這是自2008年有投球數據追蹤以來,洋基投手在季後賽中最多的一次;相較於上一輪系列賽對陣皇家,羅丹今天冷靜且掌控比賽的表現無疑是致勝功臣,洋基也離自2009年以來首次打入世界大賽只差三場勝利。

「天啊,他投得真好,」洋基主帥布恩(Aaron Boone)賽後說道,「我們之前討論過他會否從首次登板的經驗中學到東西?我覺得他完全做到了,我認為他完全掌控了自己和他的情緒。」

Carlos Rodón generated 25 swings and misses tonight, the most by a @Yankees pitcher in a #postseason game under pitch tracking (since 2008). h/t @SlangsOnSports pic.twitter.com/bK6TCzGUF8

羅丹從第二局開始連續解決11名打者,直到被羅奇歐(Brayan Rocchio)在6局上半敲出一支陽春砲才掉分,這段期間守護者7個出局數全部都是三振,且全為揮棒落空。

「我認為他很好的保持了自己的狀態,」布恩補充表示,「你可以看到他在場上充滿了強度,但又十分冷靜,這就是令人印象深刻的地方。」

Carlos Rodón talks about tonight's ALCS Game 1 start opposed to his ALDS Game 2 start:



"The goal was to stay in control of what I can do, obviously physically and emotionally, and I thought I executed that well tonight" pic.twitter.com/5XATr9aocb