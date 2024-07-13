喬科維奇將與小蠻牛爭溫網冠軍　距第25座大滿貫金盃僅差1步

▲塞爾維亞名將喬科維奇。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

塞爾維亞網球名將喬科維奇今天在溫布頓網球錦標賽男單4強，直落三擊敗義大利好手穆薩提，將與西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲爭冠。

法新社報導，喬科維奇（Novak Djokovic）今天以6-4、7-6 (7/2)、6-4擊敗穆薩提（Lorenzo Musetti），生涯第10度闖進溫網決賽，再取得一場勝利，喬科維奇就可締造25次大滿貫冠軍紀錄。

▲西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲。（圖／達志影像／美聯社）

世界排名第3的艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）稍早以3比1擒服俄羅斯名將梅迪維夫（Daniil Medvedev）。

喬科維奇14日出戰艾卡拉茲，爭奪2024年溫網男單冠軍。艾卡拉茲在2023年溫網決賽也是面對喬科維奇，最後艾卡拉茲以3比2艱辛奪冠。