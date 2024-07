喬科維奇將與小蠻牛爭溫網冠軍　距第25座大滿貫金盃僅差1步

▲塞爾維亞名將喬科維奇。(圖/達志影像/美聯社)

文/中央社

塞爾維亞網球名將喬科維奇今天在溫布頓網球錦標賽男單4強,直落三擊敗義大利好手穆薩提,將與西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲爭冠。

Third point of the match. 27 shot rally.



And @DjokerNole does this #Wimbledon pic.twitter.com/HOC9h5jX9g