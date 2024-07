溫網最後一舞！前英國球王穆雷男雙首輪出局　看致敬影片淚灑球場

文/中央社

英國網球名將穆雷今年最後一次征戰溫網但出師不利,這位前世界球王今天與哥哥傑米在男雙首輪吞敗後,淚灑中央球場(Centre Court),接下來他還會跟同胞拉杜卡努搭檔打混雙。

▲前英國球王穆雷。(圖/VCG)

穆雷(Andy Murray)曾2度拿下溫布頓網球錦標賽男單冠軍,但他日前宣布退出溫網男單賽事,因背部動手術後難以康復。

法新社報導,穆雷與哥哥今天以7比6(8/6)、6比4,不敵土方林奇(Rinky Hijikata)和皮爾斯(John Peers)這對澳洲組合。

▲前英國球王穆雷與哥哥攜手參加男雙項目,可惜首輪就出局。(圖/VCG)

穆雷說:「跟傑米(Jamie Murray)搭檔真的很特別。身體上不輕鬆,但我很高興我們有機會這樣一起打一次。」

Roger Federer has already retired. Andy Murray is now retiring. Rafa Nadal will probably retire this year. Novak Djokovic is 37 yo.



This is a feeling similar to when you are finishing reading your favorite book. Or watching the latest episode of the best TV series of all time pic.twitter.com/RGmjsODPDt