溫網最後一舞！前英國球王穆雷男雙首輪出局　看致敬影片淚灑球場

Struggling to hold back the tears



Centre Court gives a standing ovation to Andy Murray #BBCTennis #Wimbledon pic.twitter.com/sUEDGxJd4B — BBC Sport (@BBCSport) July 4, 2024

文／中央社

英國網球名將穆雷今年最後一次征戰溫網但出師不利，這位前世界球王今天與哥哥傑米在男雙首輪吞敗後，淚灑中央球場（Centre Court），接下來他還會跟同胞拉杜卡努搭檔打混雙。

▲前英國球王穆雷。（圖／VCG）

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穆雷（Andy Murray）曾2度拿下溫布頓網球錦標賽男單冠軍，但他日前宣布退出溫網男單賽事，因背部動手術後難以康復。

法新社報導，穆雷與哥哥今天以7比6（8/6）、6比4，不敵土方林奇（Rinky Hijikata）和皮爾斯（John Peers）這對澳洲組合。

▲前英國球王穆雷與哥哥攜手參加男雙項目，可惜首輪就出局。（圖／VCG）

穆雷說：「跟傑米（Jamie Murray）搭檔真的很特別。身體上不輕鬆，但我很高興我們有機會這樣一起打一次。」

Roger Federer has already retired. Andy Murray is now retiring. Rafa Nadal will probably retire this year. Novak Djokovic is 37 yo.



This is a feeling similar to when you are finishing reading your favorite book. Or watching the latest episode of the best TV series of all time pic.twitter.com/RGmjsODPDt — TheNewGen (@thenewgenatp) July 4, 2024

現場播出向穆雷致敬的影片，包括已退休的瑞士天王費德勒（Roger Federer）、西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）等一眾球星露臉，讓穆雷流下男兒淚。

塞爾維亞好手喬科維奇（Novak Djokovic）也在場邊見證這感人的一晚。今年37歲的穆雷尚未告別溫網，預計之後還將跟同胞拉杜卡努（Emma Raducanu）出戰混雙。

▲前英國球王穆雷迎來溫網最後一舞。（圖／VCG）