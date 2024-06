5分鐘內遭VAR判進球不算＋手球　丹麥主帥：不是足球該有的樣子

▲丹麥主帥胡爾曼(Kasper Hjulmand)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

歐洲國家盃今天(30日)進入16強淘汰賽,東道主德國以2比0擊敗丹麥,挺進8強,然而在比賽第48分鐘丹麥遭判越位進球不算,第53分鐘又被VAR判定禁區內手球,送德國罰球破門得分,從原本能先馳得點變落後一球,最後0比2落敗,丹麥主帥胡爾曼(Kasper Hjulmand)賽後直言「這不是足球應該有的樣子」。

Denmark manager Kasper Hjulmand:



‘The game was decided by two VAR decisions. It was offside by one centimetre.

I am so tired of the ridiculous offside rule. We can’t make defenders run with hands behind their back. It’s frustrating and not how football should be.” #Euro2024 pic.twitter.com/Z5GCsQoXZh