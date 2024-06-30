5分鐘內遭VAR判進球不算＋手球　丹麥主帥：不是足球該有的樣子

▲丹麥主帥胡爾曼（Kasper Hjulmand）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

歐洲國家盃今天（30日）進入16強淘汰賽，東道主德國以2比0擊敗丹麥，挺進8強，然而在比賽第48分鐘丹麥遭判越位進球不算，第53分鐘又被VAR判定禁區內手球，送德國罰球破門得分，從原本能先馳得點變落後一球，最後0比2落敗，丹麥主帥胡爾曼（Kasper Hjulmand）賽後直言「這不是足球應該有的樣子」。

Denmark manager Kasper Hjulmand:



‘The game was decided by two VAR decisions. It was offside by one centimetre.

I am so tired of the ridiculous offside rule. We can’t make defenders run with hands behind their back. It’s frustrating and not how football should be.” #Euro2024 pic.twitter.com/Z5GCsQoXZh [廣告]請繼續往下閱讀... June 29, 2024

下半場第48分鐘丹麥發動攻勢，在亂軍中安德森（Joachim Andersen）起腳射門，球應聲入網得分，無奈裁判透過VAR判定越位在先，丹麥進球無效，對此胡爾曼賽後在記者會不爽抱怨，「我這裡有一張越位的照片，只有一公分，這毫無意義，這不是我們應該使用VAR的方式」。

丹麥越位錯失良機沒多久後，第53分鐘德國展開反擊，在一次射門中由於丹麥安德森的手碰到球，德國獲得點球機會，哈弗茨（Kai Havertz）將球射往球門的右下角破網，幫助德國在第53分鐘先以1比0突破僵局。

胡爾曼則批評罰標準毫無依據，「我厭倦了荒謬的手球規則。這是正常的，在這種情況下，他（安德森）在一公尺外被球擊中，這是自然行為」。

Two big calls were decisive in Germany v Denmark - and Kasper Hjulmand didn't agree with either of them...#GERDEN #BBCEuros #Euro2024 pic.twitter.com/s47ZkhPljZ — Match of the Day (@BBCMOTD) June 29, 2024

「我很少談論這些決定，但這對這場比賽來說非常具有決定性。1比0的領先對於我們球隊來說非常重要，這改變了一切，祝德國好運，但在我看來，這不是足球應該有的樣子。」

德國主帥納格爾斯曼（Julian Nagelsmann）賽後表示，他對胡爾曼的抱怨沒有任何意見，並說如果這個判決對他的球隊不利，他也會提出同樣的論點，「我們得到了點球，我知道丹麥對此感到惱火，這很殘酷。他不是故意的，但這就是規則。不過如果事情反過來發生，我會感到不安。」

Joachim Andersen tinha feito o 1-0 para a Dinamarca, mas foi anulado por fora de jogo. 2 minutos depois, cometeu o penálti que deu o 1-0 à Alemanha pic.twitter.com/UVtmxsiRc8 — B24 (@B24PT) June 29, 2024

歐足總官方也發表聲明，聲稱這兩項判決完全正確，並為其提出佐證，「在這種情況下，足球裡面的晶片能夠準確記錄球員的手與球表面的接觸，轉播中顯示的球的「波紋」與裁判在現場審查時看到的相同，對應的時間也符合。」