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伯格曼8局敲超前安　太空人克服5分落後逆轉大都會奪勝

▲布萊格曼（Alex Bregman）。（圖／達志影像／美聯社）

▲伯格曼（Alex Bregman）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

休士頓太空人今天（30日）前往紐約踢館大都會，3局結束還落後5分的太空人，在比賽後段迎來轉機，8局伯格曼（Alex Bregman）敲出安打後，太空人正式將比分反超，終場就以9比6收下比賽，實現逆轉勝，這場比賽是太空人本季最大分差的逆轉勝，比賽結束後雙方在系列賽各拿下1勝。

2局上半，客隊太空人率先靠著梅耶斯（Jake Meyers）的陽春砲先馳得點取得領先，但下個半局大都會馬上發動反擊，單局暢打一輪擊出5支安打狂得5分，取得5比1反超，3局下半大都會更是靠著三壘手文托斯（Mark Vientos）轟出本季第十轟的好表現下，將領先優勢擴大至6比1。

4局上輪到太空人吹起反攻的氣焰，1出局1、2壘有人後佩尼亞（Jeremy Pena）打出2分打點的二壘安打，緊接著一壘手辛格爾頓（Jon Singleton）再補上一支帶有1分打點的安打，幫助球隊將比分追至4比6。

時間來到8局上，大都會後援賈瑞特（Reed Garrett）控球大走鐘，賈瑞特先是投出四壞球保送，隨後暴投丟掉1分，下一棒伯格曼在滿壘纏鬥滿球數後敲出帶有2分打點的關鍵安打將比分超前。9上太空人攻勢再起，杜邦（Mauricio Dubón）在2、3壘有人時敲出二壘安打幫助球隊再添兩分，9下太空人終結者海德（Josh Hader）登板成功關門，終場太空人就以3分差收下勝利。

「這是場偉大的勝利，」伯格曼賽後受訪時說道，「明天也是一場重要的比賽，我們只是為了保持這種氣勢並讓一切繼續下去。」

關鍵字： MLB休士頓太空人紐約大都會

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