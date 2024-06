伯格曼8局敲超前安　太空人克服5分落後逆轉大都會奪勝

▲伯格曼(Alex Bregman)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

休士頓太空人今天(30日)前往紐約踢館大都會,3局結束還落後5分的太空人,在比賽後段迎來轉機,8局伯格曼(Alex Bregman)敲出安打後,太空人正式將比分反超,終場就以9比6收下比賽,實現逆轉勝,這場比賽是太空人本季最大分差的逆轉勝,比賽結束後雙方在系列賽各拿下1勝。

