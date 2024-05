「我將其視為動力」　厄文飆30分賽後談蟻人放話盯防論

▲厄文(Kyrie Irving)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

達拉斯獨行俠與明尼蘇達灰狼的西區冠軍賽,最終由獨行俠以108比105擊敗灰狼,收下系列賽開門紅。賽後獨行俠當家球星厄文(Kyrie Irving)也針對灰狼「新狼王」艾德華茲(Anthony Edwards)的賽前嗆聲作出回覆。

No disrespect to Anthony Edwards... but he CANNOT guard Kyrie Irving... pic.twitter.com/jfEj3Jx5On

「新狼王」艾德華茲率領灰狼首輪以4比0橫掃由杜蘭特(Kevin Durant)領軍的太陽,第二輪又以4比3淘汰衛冕軍金塊,在第二輪系列賽中艾德華茲主防金塊主控莫瑞(Jamal Murray),賽後受訪時更直言自己把莫瑞防到他如同「上銬」般,也讓第二輪增添更多話題。

然而在西區冠軍賽開打前夕,艾德華茲在一次受訪時說自己將主防獨行俠球星厄文,不過綜觀今天厄文的表現,23投12中攻下30分,似乎沒有被艾德華茲「上銬」,最後厄文攜手拿下33分的唐西奇(Luka Doncic),收下一場難能可貴的G1客場勝。

Kyrie Irving on Anthony Edwards saying he’d defend Kyrie:



"I used it as motivation…That's a no-fear mentality, and that's why we love Ant."



(via @NBAonTNT)



pic.twitter.com/8YnYHjGzA0