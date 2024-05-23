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「我將其視為動力」　厄文飆30分賽後談蟻人放話盯防論

▲厄文（Kyrie Irving）。（圖／達志影像／美聯社）

▲厄文（Kyrie Irving）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

達拉斯獨行俠與明尼蘇達灰狼的西區冠軍賽，最終由獨行俠以108比105擊敗灰狼，收下系列賽開門紅。賽後獨行俠當家球星厄文（Kyrie Irving）也針對灰狼「新狼王」艾德華茲（Anthony Edwards）的賽前嗆聲作出回覆。

「新狼王」艾德華茲率領灰狼首輪以4比0橫掃由杜蘭特（Kevin Durant）領軍的太陽，第二輪又以4比3淘汰衛冕軍金塊，在第二輪系列賽中艾德華茲主防金塊主控莫瑞（Jamal Murray），賽後受訪時更直言自己把莫瑞防到他如同「上銬」般，也讓第二輪增添更多話題。

然而在西區冠軍賽開打前夕，艾德華茲在一次受訪時說自己將主防獨行俠球星厄文，不過綜觀今天厄文的表現，23投12中攻下30分，似乎沒有被艾德華茲「上銬」，最後厄文攜手拿下33分的唐西奇（Luka Doncic），收下一場難能可貴的G1客場勝。

比賽結束後厄文被問到艾德華茲的放話言論時，厄文肯定對手的鬥志「我將其視為比賽動力，當時我跟我家人在家觀看第二輪G7，我聽到那番言論後並點頭以示尊重。但同時，就是這種無畏的心態，也是為何我們喜愛艾德華茲的原因」。

關鍵字： NBA灰狼獨行俠厄文艾德華茲

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