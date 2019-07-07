溫網／不滿場地安排　義大利火爆浪子：炸彈應該炸了這裡

▲佛格尼尼脾氣相當火爆。（圖／達志影像／美聯社）



記者顏如玉／綜合報導

世界排名第10的義大利好手佛格尼尼(Fabio Fognini)，6日於溫網第三輪爆冷不敵世界第94的美國桑格倫(Tennys Sandgren)，比賽中他不改火爆個性，因為不滿場地安排，一度抱怨吼「該死的英國人，真應該來顆炸彈炸了溫布頓。」

佛格尼尼在2014年就曾因違反運動精神被罰款溫網歷史最高的2.75萬美元，接著2017年美網首輪，還在比賽中對女性主審口出侮辱性言語，同樣遭到美網罰款2.4萬美元(約72.5萬新台幣)，且因為在男單的失控行為，佛格尼尼與波列利(Simone Bolelli)搭擋的男雙，也在次輪被迫取消資格。

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Fabio Fognini, down two sets to Sandgren, is NOT happy that #Wimbledon put him on Court 14.



"A bomb should explode here." pic.twitter.com/EBnLwGHOPP — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) July 6, 2019

▲佛格尼尼在比賽中抱怨要炸彈炸了溫網。



今年溫網佛格尼尼以第12種子出賽，他先後以5盤大戰擊敗美國的提亞弗(Frances Tiafoe)、匈牙利的福索維斯(Márton Fucsovics)挺進第三輪。32強面對桑格倫，比賽被安排在第14場地，但佛格尼尼卻對此相當不滿，認為非常不公平，並在比賽進行到第二盤時抱怨，「該死的英國人，真的該死，希望一顆炸彈把全英俱樂部炸平，炸彈真應該炸毀這裡。」

此外佛格尼尼在這場比賽還一度因為摔拍弄傷手指而醫療暫停，但再多的脾氣最終也不得不面對現實，他最終以3比6、6比7(12)、3比6不敵桑格倫，連續第三年無緣溫網16強。

Early in the second set of his R3 #Wimbledon match against Tennys Sandgren, Fabio Fognini had to take a medical timeout...



His knuckles got bloodied after punching his racquet down in frustration pic.twitter.com/Y1227v6U5w — Parsa (@Parsa_Nemati) July 6, 2019

▲佛格尼尼因為摔拍受傷而醫療暫停。