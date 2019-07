溫網／不滿場地安排　義大利火爆浪子：炸彈應該炸了這裡

▲佛格尼尼脾氣相當火爆。(圖/達志影像/美聯社)



記者顏如玉/綜合報導

世界排名第10的義大利好手佛格尼尼(Fabio Fognini),6日於溫網第三輪爆冷不敵世界第94的美國桑格倫(Tennys Sandgren),比賽中他不改火爆個性,因為不滿場地安排,一度抱怨吼「該死的英國人,真應該來顆炸彈炸了溫布頓。」

佛格尼尼在2014年就曾因違反運動精神被罰款溫網歷史最高的2.75萬美元,接著2017年美網首輪,還在比賽中對女性主審口出侮辱性言語,同樣遭到美網罰款2.4萬美元(約72.5萬新台幣),且因為在男單的失控行為,佛格尼尼與波列利(Simone Bolelli)搭擋的男雙,也在次輪被迫取消資格。

Fabio Fognini, down two sets to Sandgren, is NOT happy that #Wimbledon put him on Court 14. "A bomb should explode here." pic.twitter.com/EBnLwGHOPP

▲佛格尼尼在比賽中抱怨要炸彈炸了溫網。



今年溫網佛格尼尼以第12種子出賽,他先後以5盤大戰擊敗美國的提亞弗(Frances Tiafoe)、匈牙利的福索維斯(Márton Fucsovics)挺進第三輪。32強面對桑格倫,比賽被安排在第14場地,但佛格尼尼卻對此相當不滿,認為非常不公平,並在比賽進行到第二盤時抱怨,「該死的英國人,真的該死,希望一顆炸彈把全英俱樂部炸平,炸彈真應該炸毀這裡。」

此外佛格尼尼在這場比賽還一度因為摔拍弄傷手指而醫療暫停,但再多的脾氣最終也不得不面對現實,他最終以3比6、6比7(12)、3比6不敵桑格倫,連續第三年無緣溫網16強。

Early in the second set of his R3 #Wimbledon match against Tennys Sandgren, Fabio Fognini had to take a medical timeout...



His knuckles got bloodied after punching his racquet down in frustration pic.twitter.com/Y1227v6U5w