暴龍總管想進場卻被攔阻　警方打算起訴他毆打員警

▲暴龍總管尤基利(Masai Ujiri)慶祝封王。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

暴龍昨天在奧克蘭歡慶隊史首冠,不過總管尤基利(Masai Ujiri)就沒有那麼的開心了,比賽結束後他從球員通道想要進場與球員同歡,但卻被警察擋了下來,進而發生爭執,尤基利疑似攻擊了對方,因此16日警方介入調查後計畫起訴尤基利。

根據《USA Today》報導,尤基利會被警察擋下來,是因為他沒有持有有效入場證件,尤基利與保全推擠的同時還打了對方的臉部2次,奧蘭米達縣警長辦公室已經證實此事件,並且打算對他起訴輕微毆打罪行。

「我們被告知需要嚴格地執行證件查驗,不允許任何人在沒有憑證的情況下進入球場,我們只是在執行公務而已。」警長室發言人凱利軍士(Sgt. Ray Kelly)說道,「尤基利先生當時想要進到球場,但他並沒有持有任何相關證件,我們就只是請他出示而已。」

Raptors GM Masai Ujiri watches from the tunnel as the team he created for Toronto dethrones the Warriors as NBA champions. #NBAFinals pic.twitter.com/cLIl2wu3Hy

#BREAKING: Sheriff's deputy reportedly pushed and struck in the face by a man believed to be a Toronto Raptors executive after Game 6 of the #NBAFinals at Oracle Arena, @ACSOSheriffs says. https://t.co/fobdK9iWEq pic.twitter.com/a4X0IysY5Z