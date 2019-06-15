暴龍總管想進場卻被攔阻　警方打算起訴他毆打員警

▲暴龍總管尤基利（Masai Ujiri）慶祝封王。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

暴龍昨天在奧克蘭歡慶隊史首冠，不過總管尤基利（Masai Ujiri）就沒有那麼的開心了，比賽結束後他從球員通道想要進場與球員同歡，但卻被警察擋了下來，進而發生爭執，尤基利疑似攻擊了對方，因此16日警方介入調查後計畫起訴尤基利。

根據《USA Today》報導，尤基利會被警察擋下來，是因為他沒有持有有效入場證件，尤基利與保全推擠的同時還打了對方的臉部2次，奧蘭米達縣警長辦公室已經證實此事件，並且打算對他起訴輕微毆打罪行。

請繼續往下閱讀...

「我們被告知需要嚴格地執行證件查驗，不允許任何人在沒有憑證的情況下進入球場，我們只是在執行公務而已。」警長室發言人凱利軍士（Sgt. Ray Kelly）說道，「尤基利先生當時想要進到球場，但他並沒有持有任何相關證件，我們就只是請他出示而已。」

Raptors GM Masai Ujiri watches from the tunnel as the team he created for Toronto dethrones the Warriors as NBA champions. #NBAFinals pic.twitter.com/cLIl2wu3Hy — Sean Cunningham (@SeanCunningham) June 14, 2019

#BREAKING: Sheriff's deputy reportedly pushed and struck in the face by a man believed to be a Toronto Raptors executive after Game 6 of the #NBAFinals at Oracle Arena, @ACSOSheriffs says. https://t.co/fobdK9iWEq pic.twitter.com/a4X0IysY5Z — Kristofer Noceda (@krisnoceda) June 14, 2019

凱利表示，尤基利之後想要強行進入球場，因此與3名要阻擋他的同仁發生推擠，經過幾次推擠後，尤基利出手打中同仁的臉部，直到NBA官方的保全介入後，才妥協放行尤基利。不過凱利已無關緊要為由，拒絕向媒體透露阻擋尤基利的警務人員名字。

現年48歲的尤基利為奈及利亞裔總管，曾經在2013年服務金塊時榮獲年度最佳總管頭銜，同年尤基利被暴龍挖角，經過6年的時間幫助球隊奪得創隊24年首座冠軍。在暴龍風光封王之後，《ESPN》知名記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）爆料，華盛頓巫師準備開價6年6000萬美元高薪挖角。