NBA冠軍戰／勇士老闆娘和Jay-z說話竟收死亡威脅　遭碧昂絲粉圍剿

▲勇士老闆娘柯蘭。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

NBA總冠軍賽場上打得火熱,場邊也不平靜。勇士老闆拉卡柏(Joe Lacob)的妻子柯蘭(Nicole Curran)想盡地主之誼,詢問天后碧昂絲(Beyoncé)與她的饒舌歌手老公Jay-Z想喝什麼飲料;卻因為她隔著碧昂絲與Jay-Z說話的舉動,遭到碧昂絲粉絲圍剿,甚至收到死亡威脅,讓她相當委屈。

Jay-Z and Beyoncé are courtside for Game 3 pic.twitter.com/6mmJuN8Odn