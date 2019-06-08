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NBA冠軍戰／勇士老闆娘和Jay-z說話竟收死亡威脅　遭碧昂絲粉圍剿

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▲勇士老闆拉卡柏、老闆娘柯蘭、天后碧昂絲。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士老闆娘柯蘭。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

NBA總冠軍賽場上打得火熱，場邊也不平靜。勇士老闆拉卡柏(Joe Lacob)的妻子柯蘭(Nicole Curran)想盡地主之誼，詢問天后碧昂絲(Beyoncé)與她的饒舌歌手老公Jay-Z想喝什麼飲料；卻因為她隔著碧昂絲與Jay-Z說話的舉動，遭到碧昂絲粉絲圍剿，甚至收到死亡威脅，讓她相當委屈。

衛冕軍勇士5年來首度在總決賽沒有主場優勢，G3回到甲骨文球場應戰，場邊卻狀況不斷，連老闆娘柯蘭都意外捲入爭議。當天碧昂絲與Jay-Z這對巨星夫婦現身灣區主場觀戰，柯蘭隔著碧昂絲與Jay-Z說話，碧昂絲臉上似乎出現不悅的神情，這位天后龐大的粉絲群因此在IG上圍剿勇士老闆娘。

柯蘭向美國《ESPN》記者謝爾朋(Ramona Shelburne)哭訴，自己的IG被碧昂絲的粉絲灌爆，甚至收到死亡威脅，讓她不得不關閉自己的IG帳號。據柯蘭的說法，她當天詢問了碧昂絲和Jay-Z想喝什麼飲料，但因為球場太過嘈雜，她沒聽清楚Jay-Z的回答，才會壓低身體隔著碧昂絲與對方說話。

柯蘭委屈表示，「我們沒有任何敵意，我只是想當一名好的女主人。我從來沒有遭受如此的網路霸凌。我不敢相信我們的球員也經歷著這些。」

除了老闆娘想盡地主之誼卻意外遭圍剿，一位名叫史蒂文斯(Mark Stevens)的勇士股東也引起巨大爭議，他在暴龍主控羅瑞(Kyle Lowry)末節開局飛到觀眾席救球時，故意伸手推擠對方的肩膀並口出惡言，被聯盟開罰50萬美金並禁止他到場觀看NBA賽事1年，他很有可能會被迫賣掉手上的股份。

▲勇士老闆拉卡柏、老闆娘柯蘭、天后碧昂絲。（圖／達志影像／美聯社）

▲天后碧昂絲與老公Jay-Z。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBANBA冠軍戰勇士碧昂絲Jay-z
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