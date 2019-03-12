亞錦、世錦後再奪全英賽冠軍　桃田賢斗：這是小時候的夢想

▲2019全英公開賽,桃田賢斗男單冠軍 。（圖／路透）

記者謝孟儒／綜合報導

現任球王日本桃田賢斗在世界羽聯（BWF）超級1000賽全英公開賽，決賽擊敗前任球王丹麥安賽龍(Viktor Axelsen)，成為全英賽創立120年以來第一位日本冠軍，「我還有很多不足之處，這座冠軍給了信心。」也為爭奪2020年奧運資格有好的開始。

桃田賢斗隔了三年再度參加全英賽，從首輪對上泰國佩爾帕達布（Khosit PHETPRADAB）、16強碰泰國旺查倫（Kantaphon WANGCHAROEN），至8強對上斯里坎特， 4強賽對上伍家朗全都以直落二拿下，只有在決賽和安賽龍戰三局後2比1獲勝。

請繼續往下閱讀...

這座全英賽冠軍不但是桃田賢斗生涯首座冠軍，更是全英賽首位男單日本冠軍，再度創下歷史，桃田賢斗去年拿下亞錦、世錦賽冠軍，今年再奪下有小世界盃之稱的全英賽冠軍，復出後短短兩年就登頂，「奪冠非常開心，全英賽冠軍是小時候的夢想，也是人生很重要的瞬間。」

桃田賢斗提到，「全英賽冠軍是所有選手都想獲得的，因此這冠軍讓我更有自信，這場比賽很不容易，我也享受這種煎熬的快樂，並感謝所有人對我的支持。」而他也實現在決賽之前允諾的會拿下冠軍，並持續衝擊奧運資格，「最後更希望這座冠軍，可以做為提升日本羽球整體水平的契機。」