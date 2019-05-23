運動雲

>

中職／陳晨威會跑又會打　移防外野減輕守備負擔

ETtoday運動雲

▲▼Lamigo桃猿陳晨威。（圖／記者李毓康攝）

▲Lamigo桃猿陳晨威。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／高雄報導

Lamigo桃猿為減輕陳晨威守備壓力，將他調離內野防區，23日對戰中信兄弟先發第1棒鎮守外野，總教練洪一中表示：「晨威最近傳球有些問題，但我們還是很需要他，就讓他到外野看看。」陳晨威坦言，大學時期在內野傳球方面就有些狀況，「可能是心理因素吧，在內野守備信心比較不足。」

陳晨威為桃猿去年選秀第2輪指名新秀，新人首個完整球季便受到重用，開季自一軍出發，主要鎮守游擊，截至今天賽前共出賽35場，合計152打數52安打，與藍寅倫並列全聯盟第2，包括3轟，打擊率0.342排名第3，另有10次盜壘成功，暫居盜壘王，不過守備也有11次失誤。

請繼續往下閱讀...

對於陳晨威的打擊，洪總坦言出乎意料，「當時是沒想過攻擊狀況這麼好。」加上他的腳程佔有優勢，桃猿相當需要他，「雖然傳球有狀況，但一定會面臨取捨的問題，想辦法幫他找位置。」

陳晨威是游擊底出身，但升上大學之後傳球有些狀況，他說：「高中還沒這麼嚴重，上大學之後，不知道為什麼，拿到球傳一壘都會有怕怕的感覺；這情況在內野比較嚴重，守外野的話很正常，可能是心理因素吧，自己心裡都會有些不安定的感覺。」

不安定的感覺在近期特別明顯，陳晨威坦言求好心切而把自己逼得太緊：「開季表現不錯，太想要求穩定了，後期壓力越來越大，有和教練、隊友討論，不管怎樣，都要想辦法克服。」

快下載《ETtoday新聞雲》App，準時鎖定中職賽事直播外，5/3-5/31只要每天打開《ETtoday新聞雲》App，進入「中職看ET 上半季冠軍神預測」活動，投票給你認為最有機會奪冠的隊伍，參加投票即可抽【預測參加獎】，預測中季冠軍隊還可再抽【預測成功獎】，雙重大獎等你拿，還不快來滑一下！

<驚>UA運動服居然暗藏礦物粉末

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

18歲爆乳妹未戴安全帽蛇行亂衝　遭開7罰單嗆「廢物警察我XX娘」

推薦閱讀

中職／抗議變形蟲好球帶　伯納：我是為了保護里迪

中職／鄭凱文鞠躬道歉是男子漢！佛斯特：我還是很挺他

中職／陳琥周六一軍首先發　積極詢問隊友剋獅秘訣

中職／鄭凱文退場罕見鞠躬2次：我欠大家一個正式道歉

熱門新聞

史上最奇葩輸球！「一顆暴投」逆轉比數　141萬球迷傻眼：到底發生什麼事？

雷納德甩膝傷轟35+9率暴龍東冠聽牌　VV大復活飆21分剋公鹿

大都會老浪人坐uber 2小時上大聯盟　球場迷路代打敲3分彈

蘇迪曼盃／依瑟儂關鍵擊敗安世英　帶領泰國3比1晉級四強

中職／看不到桃猿與統一轉播　球迷要捍衛收視權益

中華白新世代5長人　齊聚改造盼接班台籃支柱

讀者回應

﻿

最新新聞

1鄭兆村領銜F4　國田賽衝向奧運

2味全尋璞玉！張泰山看好重砲未來

3日本3比0大馬晉級　四強交手印尼

4日職明星賽票選　王柏融、陽岱鋼拚了

5耶里奇現身鹿龍之戰　將啤酒乾杯

熱門新聞

1「一顆暴投」逆轉比數　141萬球迷傻眼

2雷納德甩膝傷轟35+9率暴龍東冠聽牌

3大都會浪人坐uber 2小時上大聯盟

4依瑟儂退安世英　泰國3比1晉級四強

5看不到猿獅轉播　球迷要捍衛收視權益

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

中職啦啦隊新血甜笑白裙妹超正！　網緊盯渾圓「兄弟」2字...晃到頭暈

鄭凱文解決掉藍寅倫後，向觀眾兩度鞠躬 | 05_22 Lamigo vs 兄弟 賽後

鄭凱文因不滿換投，直接下場將球隨手拋給捕手遭球團罰款警告｜05_15 統一 vs 兄弟 賽後

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

羅力優質先發九局無失分並送出12次三振，拿下完投完封勝 | 05_22 富邦 vs 統一 賽後

傳教好崩潰！信徒「誠實回答」　3分鐘打臉13次...師父超惱羞

「挺台進WHA」聖文森發言超熱血　3分影片曝光！網友感動噴淚

恐怖房客頭塞氣窗偷窺情侶租屋　新竹妹崩潰直擊...網嚇壞：快搬

沒耐心貓媽推兒落下「緊企睏」　網噴笑：本性大過母性XD

試吃黑糖珍奶、剝皮香蕉冰棒　夏日超商7種熱門冰品開箱！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366