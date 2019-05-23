中職／陳晨威會跑又會打　移防外野減輕守備負擔





▲Lamigo桃猿陳晨威。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／高雄報導

Lamigo桃猿為減輕陳晨威守備壓力，將他調離內野防區，23日對戰中信兄弟先發第1棒鎮守外野，總教練洪一中表示：「晨威最近傳球有些問題，但我們還是很需要他，就讓他到外野看看。」陳晨威坦言，大學時期在內野傳球方面就有些狀況，「可能是心理因素吧，在內野守備信心比較不足。」

陳晨威為桃猿去年選秀第2輪指名新秀，新人首個完整球季便受到重用，開季自一軍出發，主要鎮守游擊，截至今天賽前共出賽35場，合計152打數52安打，與藍寅倫並列全聯盟第2，包括3轟，打擊率0.342排名第3，另有10次盜壘成功，暫居盜壘王，不過守備也有11次失誤。

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對於陳晨威的打擊，洪總坦言出乎意料，「當時是沒想過攻擊狀況這麼好。」加上他的腳程佔有優勢，桃猿相當需要他，「雖然傳球有狀況，但一定會面臨取捨的問題，想辦法幫他找位置。」

陳晨威是游擊底出身，但升上大學之後傳球有些狀況，他說：「高中還沒這麼嚴重，上大學之後，不知道為什麼，拿到球傳一壘都會有怕怕的感覺；這情況在內野比較嚴重，守外野的話很正常，可能是心理因素吧，自己心裡都會有些不安定的感覺。」

不安定的感覺在近期特別明顯，陳晨威坦言求好心切而把自己逼得太緊：「開季表現不錯，太想要求穩定了，後期壓力越來越大，有和教練、隊友討論，不管怎樣，都要想辦法克服。」

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