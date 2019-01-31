歷史單季「被」三振王雷諾斯　小聯盟約回鍋洛磯

▲雷諾斯（Mark Reynolds）小聯盟合約回鍋洛磯。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

雷諾斯（Mark Reynolds）曾經在2009年賽季吞下223次三振，是大聯盟1867年至今的單季「被」三振王紀錄保持人。有鑒於去年在國民86場出賽就有13轟的表現，前東家洛磯提出小聯盟合約讓他有延續生涯的機會。

雷諾斯2007年從響尾蛇出道，在響尾蛇4年就累積121轟，其中2009年單季敲出生涯最佳44轟、102分打點，不過該季也寫下單季被三振223次歷史紀錄。雖然他在2008到2011年間連續4季都吞超過196K，但雷諾斯在2008到2014年期間都保持著20轟的實力，使得不少球隊願意給他機會。

根據《Fancred Sports》記者海曼（Jon Heyman）31日報導，雷諾斯與洛磯所簽的小聯盟合約中除了100萬美元保證外，還附帶了100萬的激勵獎金。

現年35歲的雷諾斯，曾經在2016、2017年效力洛磯，在「打者天堂」庫爾斯球場（Coors Field）加持之下，2年266場出賽敲出44發全壘打，其中2017年更是有30發轟的演出。去年生涯第12個賽季效力國民，打擊三圍.248/.328/.476，擊出13發全壘打。

雷諾斯生涯都在鎮守一、三壘，但洛磯這兩個位置人才濟濟，要站穩先發並不容易，去年12月以2年2400萬美元網羅曾經在2016年獲得銀棒獎、國聯年度MVP票選2肯定的墨菲（ Daniel Murphy）預計會是開幕戰先發一壘手，另外戴斯蒙德（Ian Desmond）、麥馬漢（Ryan McMahon）也都能守一壘，三壘手則被看板球星亞瑞納多（Nolan Arenado）所佔據。