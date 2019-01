爵士球場出現蝙蝠　庫茲馬發文找吉諾比利

▲吉諾比利曾經在球場上擊落蝙蝠。(圖/達志影像/美聯社)

記者黃琮舜/綜合報導

爵士與灰狼之戰賽前發生一段小插曲,有隻蝙蝠誤闖爵士主場,最終被爵士吉祥物「Jazz Bear」消滅,看到這個片段的湖人小將庫茲馬(Kyle Kuzma)就發推特開玩笑的表示要尋找吉諾比利(Manu Ginobili)。

Where is Manu when you need him. https://t.co/JFlF7Kyr4C

▲庫茲馬推特。

上季結束宣布退休的馬刺球星吉諾比利除了球場上的輝煌成就外,還曾在比賽中徒手將誤闖的蝙蝠打暈,在當時不但獲得現場觀眾熱烈歡呼,影片也不斷被轉載,成為網路上熱門搜尋字眼,也因此庫茲馬就轉發爵士工作人員不捕捉失敗的影片並寫下,「當你需要吉諾比利時他在哪裡?」

▲吉諾比利直接擊落蝙蝠。(影片取自YouTube,如遭刪除請見諒。)

此戰攻下24分並傳出11次助攻率領球隊106比102獲勝的米歇爾(Donovan Mitchell)談到賽前這段插曲時表示,「我一點都不喜歡這個,我很高興Jazz Bear把牠制伏了,否則我不會完成自己的熱身訓練,如果他一直在外面飛,我絕對會跑回休息室的。」爵士隊在獲勝後戰績28勝22敗排名西區第6,下一戰將在28日再次面對灰狼。

"I was not cool with that, at all. I'm glad the bear got him 'cause I would not have finished my warmup, I would've gone to the locker room." pic.twitter.com/WLNtya3rjX