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爵士球場出現蝙蝠　庫茲馬發文找吉諾比利

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▲吉諾比利與在歐洲發跡時期的恩師梅西納一起征戰季後賽。（圖／達志影像／美聯社）

▲吉諾比利曾經在球場上擊落蝙蝠。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

爵士與灰狼之戰賽前發生一段小插曲，有隻蝙蝠誤闖爵士主場，最終被爵士吉祥物「Jazz Bear」消滅，看到這個片段的湖人小將庫茲馬(Kyle Kuzma)就發推特開玩笑的表示要尋找吉諾比利(Manu Ginobili)。

▲庫茲馬推特。

上季結束宣布退休的馬刺球星吉諾比利除了球場上的輝煌成就外，還曾在比賽中徒手將誤闖的蝙蝠打暈，在當時不但獲得現場觀眾熱烈歡呼，影片也不斷被轉載，成為網路上熱門搜尋字眼，也因此庫茲馬就轉發爵士工作人員不捕捉失敗的影片並寫下，「當你需要吉諾比利時他在哪裡？」

▲吉諾比利直接擊落蝙蝠。(影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。)

此戰攻下24分並傳出11次助攻率領球隊106比102獲勝的米歇爾(Donovan Mitchell)談到賽前這段插曲時表示，「我一點都不喜歡這個，我很高興Jazz Bear把牠制伏了，否則我不會完成自己的熱身訓練，如果他一直在外面飛，我絕對會跑回休息室的。」爵士隊在獲勝後戰績28勝22敗排名西區第6，下一戰將在28日再次面對灰狼。

▲爵士主場出現蝙蝠。

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關鍵字： NBA爵士庫茲馬吉諾比利
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