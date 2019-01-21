勇士展開客場之旅　卡森斯將控制上場時間但不輪休

▲勇士卡森斯於19日傷癒復出。（圖／路透）

記者陳瑞浩／綜合報導

衛冕軍勇士中鋒「表弟」卡斯森（DeMarcus Cousins），19日揮別上季阿基里斯腱撕裂傷勢終於迎接本季首秀。但他休賽近1年以上時間，勇士也將展開客場4連戰，卡森斯耐戰力也將受考驗，但總教練柯爾（Steve Kerr）並不擔心，他表示卡森斯目前狀態良好，並不會安排讓他於背靠背的比賽中休息，但會控制他的上場時間。

教練柯爾表示，「他狀態還不錯，下場比賽將會與他復出首戰的上場時間差不多。」「目前我們沒有讓他於背靠背比賽休息的打算，醫療團隊也沒有給這樣的建議，若有需要我會的。」柯爾補充道。

卡森斯上役對戰快艇，他上場15分鐘就繳出14分、6籃板、3助攻、1抄截、1阻攻，表現相當全面有效率，但他也於該役犯滿畢業，寫下生涯季中最快犯滿紀錄。

▲勇士教頭柯爾 。（圖／達志影像／美聯社）

教練柯爾也針對犯規問題表示，「我們每節可能讓他上個4分鐘左右，若有需要每節末也會在讓他上場，我們不會馬上就讓他打太久，他還需要一些時間。」卡森斯上一役出賽15分鐘，若依柯爾所言，卡森斯將預計每場上場16分鐘。

前一役卡森斯表現相當出色，上場15分鐘效率值高達21排名全隊第二，投籃命中率也相當出色，他投進3顆三分球，整體出手11次也命中5球，命中率達45%相當夠水準。他不但於比賽中上演爆扣，與對手碰撞及對抗也相當能抗衡。

季前勇士曾遭遇卡森斯歸隊後是否影響整體速度、打法與其他球員配合上的疑慮，但19日對戰快艇，卡森斯個人表現稱職，球隊也拿下7連勝，勇士目前也以32勝14敗排名西區第一。

勇士將於22日開啟連4場的客場之旅，首站將對戰湖人，接下來則前往東區出戰巫師、塞爾提克、溜馬等3支球隊，卡森斯是否會因客場連戰影響表現，也將值得關注。

▼勇士卡森斯（中）復出首戰表現非常有效率（圖／達志影像／美聯社）

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