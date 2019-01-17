戴維斯交易傳聞結束？　經紀人表態未與他討論過交易

▲鵜鶘中鋒戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

鵜鶘中鋒戴維斯（Anthony Davis）本季深陷交易傳聞，鵜鶘球團雖極力想留下他，但也替他離隊做好準備，而根據《ESPN》名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）17日報導指出，戴維斯的經紀人親口向他證實，戴維斯本季不曾向他討論過轉隊可能，交易截止日前戴維斯將不會加入其他球隊。

戴維斯本季將經紀人更換為湖人球星詹姆斯（LeBron James）相同的保羅（Rich Paul），詹姆斯也曾公開希望戴維斯能加盟湖人，此動作也引發戴維斯想加入湖人的傳聞。但根據「沃神」報導表示，「戴維斯的經紀人親口告訴我，戴維斯從來沒有與他討論加入其他球隊的打算，甚至連未來都沒有談過，我認為他在交易截止日之前將不會被交易。」

戴維斯本季曾多次表示他將專注在季後賽，鵜鶘上季以第六種子之姿擊敗第三種子拓荒者帶給他很大激勵，他很希望可以複製上季的成功，本季他雖然深陷交易傳聞，但他受訪時從未透露自己將加盟其他球隊。

戴維斯曾對媒體表示，他不想計畫太遙遠的事，他想活在當下帶領球隊，而在本次《ESPN》在向他的經紀人保羅確認下，戴維斯在交易截止日前加入其他球隊可能性也降到最低。

▼戴維斯本季陷入加入湖人傳言。（圖／CFP）

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