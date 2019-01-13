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西區爐主太陽擊落龍頭金塊　約基奇坦承輕敵

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▲▼烏布瑞(Kelly Oubre Jr.)。（圖／達志影像／美聯社）

▲太陽烏布瑞(Kelly Oubre Jr.)得分籃板皆平生涯新高。（圖／路透社）

記者黃琮舜／綜合報導

西區爐主太陽迎戰龍頭金塊，沒想到結局與賽前預測完全相反，太陽在本季季中加盟的新同學烏布瑞(Kelly Oubre Jr.)攻下平生涯新高的26分及11籃板率領102比93擊敗金塊，金塊球星約基奇(Nikola Jokic)則坦承球隊有些輕敵。

太陽一哥布克(Devin Booker)以及替補端的克勞佛(Jamal Crawford)此戰都缺陣，但太陽展現強大的防守讓金塊全場只有38.6%的命中率，烏布瑞和狀元艾頓(Deandre Ayton)都在進攻端展現優異的能力，讓太陽幾乎全場比賽都處於領先位置，烏布瑞在第三節終了前還飆進壓哨三分球，最終太陽就在主場爆冷贏球，金塊輸球後與與第二的勇士僅剩半場勝差。

▲烏布瑞在第三節末投進壓哨三分球。

烏布瑞得分籃板皆追平個人生涯新高，他在最近的3場比賽中2度得到平生涯新高的分數，攻下23分11籃板的艾頓強調保持侵略性是這場比賽的獲勝關鍵。攻下21分10籃板的金塊球星約基奇(Nikola Jokic)則表示球隊有些輕敵，「我覺得我們把這場比賽想得太簡單了，我們用戰績看待他們而不是從個人角度，他們今晚打得很努力。」

▼金塊意外輸給西區爐主太陽。（圖／CFP）

▲▼約基奇（Nikola Jokic）,莫瑞（Jamal Murray）。（圖／CFP）

關鍵字： NBA太陽金塊
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