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格林表態不會接受川普邀請　可能連3年NBA冠軍不進白宮

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▲暴龍格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲格林表態不會接受川普邀請。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

暴龍在總冠軍戰以4比2擊退勇士，這是聯盟球隊首次將總冠軍獎盃帶離美國本土，而在暴龍奪冠後，外界都在猜測他們是否會接受美國總統川普(Donald Trump)的邀請去造訪白宮，暴龍射手格林(Danny Green)近期談到這問題就表明自身想法，認為他們不可能會去。

一直以來只要是總冠軍隊伍，都會受到美國總統邀請進入白宮，這是從1985年開始就有的傳統，不過自從川普上任後，他的狂人作風引起許多球員不滿，其中聯盟招牌詹姆斯就極力反對他，而先過去2年的冠軍勇士，他們都有收到邀請進白宮，但勇士卻都拒絕，這也讓川普很不滿，也可見NBA跟川普之間的關係惡化。

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今年的總冠軍是暴龍，川普先前就被問及是否會邀請他們進白宮時，僅回答「會考慮」，但暴龍先前就已經表態確定會去加拿大國會，而對於是否會進入白宮這個問題，格林受訪表示，「我想我們是不會接受白宮邀請。我試圖尊重他們在每一個領域的人，但我必須說，川普讓事情變得非常複雜，他做的事情真的很難以讓人尊重，他有他的風格，但我也要禮貌的說，不可能會去。」

目前暴龍尚未表態是否會接受邀請，但格林的態度也反映出暴龍球員的想法，屆時很可能暴龍球員們也不會出現在白宮，這會是連續3年NBA冠軍隊伍沒有進入白宮。

▲2019年NBA總冠軍暴龍。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍可能不會進入白宮，將連3年冠軍都拒絕邀請。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA暴龍格林
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