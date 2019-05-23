東奧保留拳擊項目有譜　可能由職業組織接手籌辦

▲IOC考慮讓職業組織接手東京奧運拳擊的籌備工作。（圖／記者李毓康攝，下同）



記者洪偵源／綜合報導

2020年東京奧運拳擊項目舉辦與否尚未決定，但出線一絲曙光，IOC（International Olympic Committee，國際奧會）計畫保留拳擊賽事，但是籌備工作不會由AIBA（International Boxing Association，國際拳擊總會）來負責。

AIBA近幾年負面新聞不斷，包含裁判操控比賽、計分方式不公、高額負債甚至瀕臨破產的，接任吳經國擔任主席的拉辛莫夫（Gafur Rakhimov），被指控與犯罪組織掛鉤，讓IOC決定出手懲治。

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拳擊是目前唯一一個被暫停籌備東京奧運相關工作的項目，不得舉行奧運資格賽，門票、場館等相關準備事項也都暫停，AIBA雖已換掉有爭議的主席，但似乎還沒能讓IOC認同其改革。

IOC為此成立一個特別工作小組，準備隨時接手東京奧運拳擊項目的準備工作，由國際體操總會主席渡邊守成領導，此舉等同讓AIBA失去它在IOC的作用，但對選手來說，參加奧運的希望能保住。

同時IOC主席巴赫（Thomas Bach）透露，渡邊守成是負責協調、規劃，相關的賽會籌備事項，會與職業拳擊組織聯繫，雙方彼此合作，至於和哪一個職業拳擊組織接觸，目前尚未有定案。

雖然釋出這樣的訊息，但IOC還是得經過6月的執委會議後，確認未來走向，屆時才能定案東京奧運還有沒有拳擊項目，以及由哪個單位接手，可以確定的是，AIBA很可能被排除在奧運行列。