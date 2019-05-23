運動雲

>

東奧保留拳擊項目有譜　可能由職業組織接手籌辦

ETtoday運動雲

▲▼2018雅加達亞運,拳擊,林郁婷。（圖／記者李毓康攝）

▲IOC考慮讓職業組織接手東京奧運拳擊的籌備工作。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者洪偵源／綜合報導

2020年東京奧運拳擊項目舉辦與否尚未決定，但出線一絲曙光，IOC（International Olympic Committee，國際奧會）計畫保留拳擊賽事，但是籌備工作不會由AIBA（International Boxing Association，國際拳擊總會）來負責。

AIBA近幾年負面新聞不斷，包含裁判操控比賽、計分方式不公、高額負債甚至瀕臨破產的，接任吳經國擔任主席的拉辛莫夫（Gafur Rakhimov），被指控與犯罪組織掛鉤，讓IOC決定出手懲治。

請繼續往下閱讀...

拳擊是目前唯一一個被暫停籌備東京奧運相關工作的項目，不得舉行奧運資格賽，門票、場館等相關準備事項也都暫停，AIBA雖已換掉有爭議的主席，但似乎還沒能讓IOC認同其改革。

IOC為此成立一個特別工作小組，準備隨時接手東京奧運拳擊項目的準備工作，由國際體操總會主席渡邊守成領導，此舉等同讓AIBA失去它在IOC的作用，但對選手來說，參加奧運的希望能保住。

同時IOC主席巴赫（Thomas Bach）透露，渡邊守成是負責協調、規劃，相關的賽會籌備事項，會與職業拳擊組織聯繫，雙方彼此合作，至於和哪一個職業拳擊組織接觸，目前尚未有定案。

雖然釋出這樣的訊息，但IOC還是得經過6月的執委會議後，確認未來走向，屆時才能定案東京奧運還有沒有拳擊項目，以及由哪個單位接手，可以確定的是，AIBA很可能被排除在奧運行列。

▲▼2018雅加達亞運,拳擊,林郁婷。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 拳擊東京奧運

<驚>UA運動服居然暗藏礦物粉末

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

SBL／第17季參戰與否未表態　達欣會籍仍保留

橄欖球亞錦賽／住滿3年有國手權　新加坡、香港洋將多

橄欖球亞錦賽／日教助拳、成員換血　中華隊就是要保級

影／PGA專訪潘政琮　父親是高球路重要推手

熱門新聞

影／鄭凱文拋球被罵後一週！2度向球迷鞠躬

伊谷達拉讚柯瑞史上第2強　嘴綠不屑外界質疑勇士一哥：懂啥

中華白新世代5長人　齊聚改造盼接班台籃支柱

中職／看不到桃猿與統一轉播　球迷要捍衛收視權益

中華白16名國手挑3年　帕克：他們將是國家隊未來

小熊終結者打擊站「海邊」　轉播單位看傻笑翻天

讀者回應

﻿

最新新聞

1朱育賢適時安打　4局桃猿7比0兄弟

2王柏融1安、杉谷拳士雙響　火腿勝樂天

3大都會浪人坐uber 2小時上大聯盟

4大王7下保送帶動4分大局　火腿領先樂天

5華南少棒新北、台中24日爭四強

熱門新聞

1鄭凱文拋球爭議後一週！2度向球迷鞠躬

2小AI讚柯瑞史上第2強！嘴綠不屑質疑

3中華白新世代5長人 接班台籃支柱

4看不到猿獅轉播　球迷要捍衛收視權益

516國手挑3年　帕克找齊男籃未來

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

跆拳道美國公開賽 大會掛我國國旗遭大陸隊抗議

王威晨判斷方向錯誤，讓陳重羽的安打送回隊友，獅隊拿下第一分 | 05/14 統一 vs 兄弟 五局上

索沙大殺四方，連續10場優質先發，投手三冠王持續獨領風騷 | 05/21 富邦 vs 統一 賽後

中華職棒30周年05/014~05/19精彩投打(投手篇)

超可怕！客人打火機掉進火鍋...服務生幫撈下秒「熱湯爆炸」噴燙臉

大雨超煩！大唱《我要夏天》轉念　下秒遭水襲射滿臉網笑噴：渴嗎？

畫面曝光！馬如龍外孫死亡車禍　擦撞左轉小黃人噴飛頭部重落地

浪汪上演《與你相遇》真實版！　猛追車尾想上車...司機感動收留

寶貝叫不醒！老爹獨創6妙招　突然現場連線女兒嚇哭網笑翻
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366