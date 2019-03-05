馬林魚輪值唯一左投陳偉殷　大聯盟官網預測第4號先發

▲陳偉殷。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

大聯盟新賽季即將於3月底開打，大聯盟官網預測馬林魚先發陣容，旅美左投陳偉殷被列在第4號先發。不過陳偉殷目前春訓熱身賽2場先發責失9分，防禦率高達24.30，開季仍否繼續待在輪值，全看總教練馬丁利（Don Mattingly）的安排。

美媒《Fish Stripes》2月中預測馬林魚的球隊先發輪值，預測名單中竟然沒有陳偉殷，認為他會待在牛棚。不過隨後官網預測，陳偉殷是唯一先發左投，預計擔任球隊第4號先發。

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在開季先發輪值預測中，前3號先發分別是是烏瑞納（Jose Urena）、史崔利（Dan Straily）、阿爾坎德拉（Sandy Alcantara），陳偉殷排第4號，李察斯（Trevor Richards）則是排在第5號先發。

陳偉殷上季在馬林魚先發26場，繳出6勝12敗、防禦率4.79成績單。值得一提的是，他在主場13場先發，戰績5勝3敗、防禦率僅1.62，但客場13場先發當中，成績卻是1勝9敗，防禦率高達9.27，主客場成績差異大，會是他今年球季必須克服的問題。

陳偉殷在金鶯效力4年表現出色，於2016年與馬林魚簽下一張5年8000萬美元合約，成為台灣史上最高年薪的旅美球員，今年年薪2000萬美元，也是華人運動員最高年薪，開季有望達成大聯盟生涯第60勝，也將在本季目標美、日職棒通算第100勝。

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