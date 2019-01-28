企排／台電逆轉長力保連勝　許紋誠：大家不想輸掉任何一局

▲台電男排vs長力育樂。（圖／中華排協提供，下同）

體育中心／綜合報導

企業排球聯賽今天（27日）進行農曆年前最後一場賽事，由男子組分居排名一、二的台電公司對上長力育樂，台電前兩局順利以 25：19、25：18 拿下，第三局卻持續落後，直到張育陞兩記發球得分，幫助台電第三局25：23逆轉比賽，以直落三拿下勝利。

台電握有兩局的領先優勢，卻在第三局遇上亂流落後，一直到局末張育陞兩記發球得分才化解危機，許紋誠、王明浚等人連續攻擊得手，幫助比賽收下勝利，成功破解對手攻勢逆轉比賽，台電主攻手許紋誠認為，關鍵在於即使落後，團隊求勝的精神仍然十分強烈，「因為大家都不想輸掉任何一局，士氣整個起來了。」

由於下半季黃建逢受傷勢所擾，許紋誠獲得許多先發機會，下半季平均每場可以貢獻9 分，但認為自己還有很大的進步空間，「機會也是要靠自己的表現爭取，雖然先發但接球跟攔網還不夠穩定，要再繼續努力。」而在今天的比賽中，台電王明浚、張善源得分上雙 。

許紋誠也有6分貢獻，雖然帳面分數並不十分突出，但許紋誠接發球總數多達18 次，比自由球員李佳軒的16 次還多，「今天給自己的目標就是先從接發球做起，我們隊上攻擊手得分能力都很好，我就把球接好，讓他們去得分。」