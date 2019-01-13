中學五人制／家長教練要求成績　桃市中興畢業全上國立高中

▲中學五人制，桃市中興(綠)練球之餘也重視課業。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

創隊第四年的桃市中興國中足球隊，在本次中學五人制錦標賽中闖進北區8強，順利拿下全國16強決賽門票，這隻社團性質的球隊，練球之餘也相當重視課業，教練蘇豐雄說，前幾屆畢業的學生全部都上國立高中，且都是筆試考上，「因為我們課業沒有達到標準，家長會停練、教練會操體能。」

為了接收來自隔壁小學文山國小的球員，中興國中創立足球隊，因為球員從小三小四就搭配到現在國二，基本功、團隊默契極佳，也因此去年就在錦標賽拿下隊史最佳的全國第二名。

▲中學五人制，桃市中興(白)vs竹縣博愛(藍)。（圖／記者顏如玉攝，圖下同）



中興這支球隊，不只專注在練球，家長、教練也相當重視課業，蘇豐雄說，若是球員沒有達到課業標準，家長都會自動停練兩三個月，而教練也會操體能，「只是這樣球員回來練習就需要更努力，因為我們通常都是一組一組練，有人不在就很難搭配，但也沒辦法，現在環境就是家長比較重視的部分。」

蘇豐雄說，他前幾屆畢業生都是筆試考到國立高中，包括武陵、桃高、陽明高中等，「我們學校是大學校，而我們有很多球員都是校排100名內的，或是200名、300名，成績都還不錯，通常他們會自己跟家長討論未來去向，不一定都會走足球路，但到高中多少還是會持續踢球。」