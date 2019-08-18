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中職／滑球夠噁被隊友稱變態投手　李振昌談12強意願

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▲▼中信兄弟,李振昌。（圖／記者季相儒攝）

▲中信兄弟李振昌。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／桃園報導

中信兄弟李振昌17日對戰Lamigo桃猿，僅以10球飆出3K守勝，兄弟總教練伯納賽後直言，李振昌狀況正好，特別是他的滑球品質，軌跡相當噁心，隊友也稱他是變態級投手。李振昌若維持目前的好狀況，年底有機會打12強，對此他說：「肩膀狀況允許的話，我很樂意，但目前是未知數。」

李振昌上半季因肩膀不適提前在6月9日關機，7月14歸隊一軍，至今出賽12場共11局僅失2分，送出21次三振，僅2次保送，防禦率1.64，球速最快149公里。

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詹子賢先前在明星賽對戰過李振昌，已感受過他的威力，「真的很恐怖，下勾、側投樣樣來，他應該是用全力在對付我吧，有被他的動作突襲到。」還好這樣的強投是在自己的隊上，讓他感到放心，「昌仔真的很有救援王的水準，上了場就有自己的氣場，會讓人畏懼，昨天在外野看到對方揮成那樣，就知道他的球很犀利。」

有別於上半季，李振昌認為近況確實不錯，「放球點比較固定，節奏感也比較好。」是否有回到大聯盟當初的巔峰狀態，他說：「有沒有回到那時是不敢說啦，但投球感覺是有回到開刀前、那種好的感覺。」

被看好有機會打12強，李振昌直言：「如果肩膀狀況允許，我願意，但現在是個問號，撐不撐得住是未知數。」

關鍵字： 中信兄弟李振昌Lamigo桃猿中華職棒中職詹子賢
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