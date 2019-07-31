快訊／于煥亞轉隊重返台啤　目標助隊奪SBL第5冠

▲于煥亞短暫效力金酒1季後，再度重返台啤。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

上季轉戰金酒風光打出生涯年表現，並第2度獲得「年度進步獎」肯定，于煥亞在SBL第16季結束後西進挑戰大陸NBL聯賽，球季結束後返台，也確定將「鳳還巢」重返老東家台啤，下周將正式回到台啤報到的于煥亞表示，「我的生涯起點就在台啤，這就像回到家的感覺，希望下個賽季能幫助球隊奪下SBL第5冠。」

SBL第16季從台啤被交易至金酒，于煥亞隨即打出生涯最佳表現，整季平均10.8分、3.1籃板、5.5助攻、1.3抄截，外帶高達41.7%三分球命中率，球季結束後也生涯第2度獲得SBL年度最佳進步獎肯定。

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于煥亞在SBL第16季結束後，選擇西進挑戰NBL聯賽加盟合肥原創，他本季代表球隊出賽24場全勤，繳出平均8.9分2.5助攻三分球命中率4成的優異表現，不過合肥原創單季6勝18敗成績，排名13支球隊中第11名，無緣晉級季後賽。在經歷NBL賽季歷練後返台，日前也確定將「鳳還巢」，重返台啤陣營。

根據台啤方面說法，在「新竹球王」成力煥約滿宣布退休後，球隊為了補強側翼戰力，選擇再度簽回于煥亞補強。

于煥亞表示，「很謝謝金酒球團、隊友過去一季的幫助，上季金酒經歷了高低起伏，也一度成為聯盟龍頭，過去一季在金酒學到很多，很感謝球隊所有人的幫助。」

談到自己重返台啤，于煥亞則強調，「就像回到家的感覺，台啤的教練團、隊友我都很熟悉，適應上不會有太大問題，我的SBL生涯首季就在台啤奪冠，上季球隊與冠軍擦身而過，希望這次我回來能幫助台啤重返榮耀，拿下SBL第5冠。」

于煥亞預計下周就將向台啤報到，上季台啤一路闖進總冠軍賽不幸以0比4遭富邦橫掃，但新賽季後場在蔣淯安、于煥亞雙衛坐鎮情況下，將有濃厚機會朝SBL冠軍叩關邁進。

▲于煥亞生涯前3季都在台啤度過。（圖／資料照）