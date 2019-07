世泳賽／最難破200仰世界紀錄破了！　美17歲少女大驚奇

▲史密斯(Regan Smith)難以置信自己破世界紀錄。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

美國17歲女將史密斯(Regan Smith),預賽打破自己所保持的200仰世青紀錄後,馬上在準決賽刷新公認最難破的世界紀錄,2分03秒35改寫富蘭克林(Missy Franklin)懸掛7年的2分04秒06世界紀錄。

史密斯前100公尺就取得將近一個身上長的領先,領先世界紀錄大約0.8秒的時間,最後50公尺史密斯完全拉開差距,2分03秒35觸牆比第二名還要快3秒左右,當她在水道上看到自己的成績時,也完全不敢置信打破了世界紀錄。

富蘭克林在2012年倫敦奧運時以2分04秒06締造200公尺仰式世界紀錄,在這之後沒有任何泳將能夠游進2分05秒,最接近的成績是西博姆(Emily Seebohm)2017年游泳世界盃的2分05秒68,也因此女子200公尺仰式被譽為最難打破的全國紀錄之一。

What a fantastic day Team USA are enjoying and the exhibition continued with another WORLD RECORD in the semi-finals of the Women’s 200m Backstroke semi-finals, courtesy of 17-year old Regan Smith. https://t.co/bEozhdW5qV #FINAGwangju2019 #Swimming pic.twitter.com/4WCuadQiXU