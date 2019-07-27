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世泳賽／最難破200仰世界紀錄破了！　美17歲少女大驚奇

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▲2019年世錦賽，史密斯（Regan Smith）。（圖／達志影像／美聯社）

▲史密斯（Regan Smith）難以置信自己破世界紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

美國17歲女將史密斯（Regan Smith），預賽打破自己所保持的200仰世青紀錄後，馬上在準決賽刷新公認最難破的世界紀錄，2分03秒35改寫富蘭克林（Missy Franklin）懸掛7年的2分04秒06世界紀錄。

史密斯前100公尺就取得將近一個身上長的領先，領先世界紀錄大約0.8秒的時間，最後50公尺史密斯完全拉開差距，2分03秒35觸牆比第二名還要快3秒左右，當她在水道上看到自己的成績時，也完全不敢置信打破了世界紀錄。

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富蘭克林在2012年倫敦奧運時以2分04秒06締造200公尺仰式世界紀錄，在這之後沒有任何泳將能夠游進2分05秒，最接近的成績是西博姆（Emily Seebohm）2017年游泳世界盃的2分05秒68，也因此女子200公尺仰式被譽為最難打破的全國紀錄之一。

關鍵字： 世泳賽史密斯世界紀錄
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