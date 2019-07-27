雙城103戰猛敲200轟史上最快　比洋基鑽石打線還兇

▲雙城例行賽103場敲200轟，創大聯盟最速200轟紀錄。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

雙城隊本季打出優異戰績，目前以62勝40敗、勝率6成08位居美聯中區龍頭，這支美聯戰績排行第3名的球隊，於27日作客白襪主場，敲出團隊本季第200支全壘打，長程砲火比洋基「鑽石打線」還要猛烈，成為大聯盟史上最快200轟的球隊。

此戰雙城強打外野手凱普勒（Max Kepler），在2局上從白襪先發塞斯（Dylan Cease）手中扛出三分砲，這也是團隊本季第200轟，不僅幫助雙城取得4分領先，球隊在103場比賽中敲出200支全壘打，也成為大聯盟史上最快球隊。

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Max Kepler is the owner of the #MNTwins 200th HR in 2019 pic.twitter.com/uqOHd3Bnj0 — Ted (@tlschwerz) July 27, 2019

根據大聯盟報導，雙城本季砲聲隆隆，全壘打效率比歷史任何一支球隊來得要高。在103場比賽中敲出200支全壘打，等於平均每場擊出1.9轟，改寫2005年遊騎兵所締造的最快200轟紀錄，當時遊騎兵花了122場比賽，今年雙城快了將近20場比賽。

此外，雙城也打破另一項大聯盟紀錄，本季一共有9場比賽，單場擊出超過5支全壘打，刷新1977年紅襪所締造大聯盟紀錄。

雙城本季主戰先發9人全都具有長打能力，僅有中外野手巴克斯頓（Byron Buxton）全壘打數未達兩位數，其餘8人全都最少敲出15轟，而陣中以凱普勒的27轟排名打線第1，重砲克魯茲（Nelson Cruz）敲出25轟排名第2。