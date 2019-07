雙城103戰猛敲200轟史上最快　比洋基鑽石打線還兇

▲雙城例行賽103場敲200轟,創大聯盟最速200轟紀錄。(圖/達志影像/美聯社)



記者路皓惟/綜合報導

雙城隊本季打出優異戰績,目前以62勝40敗、勝率6成08位居美聯中區龍頭,這支美聯戰績排行第3名的球隊,於27日作客白襪主場,敲出團隊本季第200支全壘打,長程砲火比洋基「鑽石打線」還要猛烈,成為大聯盟史上最快200轟的球隊。

此戰雙城強打外野手凱普勒(Max Kepler),在2局上從白襪先發塞斯(Dylan Cease)手中扛出三分砲,這也是團隊本季第200轟,不僅幫助雙城取得4分領先,球隊在103場比賽中敲出200支全壘打,也成為大聯盟史上最快球隊。

Max Kepler is the owner of the #MNTwins 200th HR in 2019 pic.twitter.com/uqOHd3Bnj0