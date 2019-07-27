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衛少坦言去火箭會犧牲一些打法　為了總冠軍願打無球

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▲火箭衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）

▲衛斯布魯克認為去火箭會犧牲一些打法，但目標只有總冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

今夏衛斯布魯克(Russell Westbrook)離開待了11年的雷霆，轉戰火箭與昔日搭檔哈登(James Harden)再次聯手，27日火箭也為他舉行記者會，而「雙MVP」連線看似強大，但最大問題是哈登與衛斯布魯克都需要大量球權，對此外界並不看好這對組合能成功，不過衛斯布魯克坦言自己會犧牲一些打法，目的只有總冠軍。

由於衛斯布魯克球風屬於持球大量單打型，哈登也是相似打法，根據統計，哈登在過去3季的使用率為36.9％，衛斯布魯克則是35.6％，兩人占據了這項數據的前2名，聯盟中沒有其他球員的使用率超過33％，可見球隊對於這兩人都有很大依賴。但就是因為兩人都要大量球權，並不擅長現在流行的無球打法，導致外界都看衰這對「雙MVP」連線。

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不過衛斯布魯克談到了接下來與哈登的合作卻自信表示，「我和哈登是很多年的好朋友，我們在雷霆有過合作經驗，為了能贏球，你不得不犧牲你在比賽中一部分自我，我們都清楚這點，而我們都有一個共同目標，就是贏下總冠軍，我和哈登都不擔心這點，我也可以打無球，可以透過這種方式贏下比賽，這是最好的方法。」

隨後衛斯布魯克補充，「我認為我和哈登都能打無球，在雷霆時期我們就試過，過去有很多次，哈登會在最後時刻持球，我會打無球，這樣的做法我完全接受，一直持球進攻並不是我唯一能做的事情，我很期待這樣的合作。」

離開待了11年的雷霆，來到休士頓的衛斯布魯克也談到了這座城市，「這裡太熱了，除此之外一切都很棒，我會帶著家人搬過來，這會是很大的變化，我很期待因為我是在洛杉磯長大，所以在休士頓會是不同體驗。」

▲火箭衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）

▲衛斯布魯克不擔心與哈登合作會有問題。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA火箭衛斯布魯克哈登
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