普伊格「超巨」二頭肌快跟頭一樣大　紅人無袖復古衣吸睛

▲紅人普伊格「超巨」二頭肌快跟頭一樣大。(圖/翻攝自大聯盟官網)

記者路皓惟/綜合報導

紅人上半季最後一場比賽,球員穿上復古無袖球衣,職棒球員壯碩身材一覽無遺,每個都是「大巨巨」尤其是普伊格(Yasiel Puig)粗壯手臂相當吸睛,「超巨」二頭肌幾乎快跟頭一樣大。

為慶祝辛辛那堤棒球歷史邁入150周年,紅人本季多場比賽以復古球衣出賽,展示了每個複古球衣背後的歷史。今7日與印地安人之戰,紅人全隊穿上1956年客場無袖復古球衣。

普伊格壯碩的身材引起網友熱烈討論,如果說他不是職棒球員,可能讓人以為是摔角明星。此外,迪特里西(Derek Dietrich)的健美身材也頗受關注,他還在賽前替隊友擦防曬油,畫面「基」情四射。

不過這套復古球衣並未帶給紅人隊好兆頭,全場打線遭到印地安人壓制,僅擠出4支安打得到1分,且投手群全面崩盤,被印地安人打線狂掃18支安打,終場印地安人就以11比1帶走勝利。

These Reds vest throwbacks are a LOOK. pic.twitter.com/HHqi5F73wM