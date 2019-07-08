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普伊格「超巨」二頭肌快跟頭一樣大　紅人無袖復古衣吸睛

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▲紅人普伊格「超巨」二頭肌快跟頭一樣大。（圖／翻攝自大聯盟官網）

▲紅人普伊格「超巨」二頭肌快跟頭一樣大。（圖／翻攝自大聯盟官網）

記者路皓惟／綜合報導

紅人上半季最後一場比賽，球員穿上復古無袖球衣，職棒球員壯碩身材一覽無遺，每個都是「大巨巨」尤其是普伊格（Yasiel Puig）粗壯手臂相當吸睛，「超巨」二頭肌幾乎快跟頭一樣大。

為慶祝辛辛那堤棒球歷史邁入150周年，紅人本季多場比賽以復古球衣出賽，展示了每個複古球衣背後的歷史。今7日與印地安人之戰，紅人全隊穿上1956年客場無袖復古球衣。

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普伊格壯碩的身材引起網友熱烈討論，如果說他不是職棒球員，可能讓人以為是摔角明星。此外，迪特里西（Derek Dietrich）的健美身材也頗受關注，他還在賽前替隊友擦防曬油，畫面「基」情四射。

不過這套復古球衣並未帶給紅人隊好兆頭，全場打線遭到印地安人壓制，僅擠出4支安打得到1分，且投手群全面崩盤，被印地安人打線狂掃18支安打，終場印地安人就以11比1帶走勝利。

關鍵字： 普伊格紅人
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