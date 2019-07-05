從馬刺到暴龍奪冠戰友　格林等雷納德動向再決定

▲格林表示自己沒和雷納德談過今夏動向。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

自由市場「大魚」之一的雷納德(Kawhi Leonard)，至今仍為表態下季動向，這也讓有意追求他的隊伍相當著急，而雷納德隊友格林(Danny Green)也因為「可愛」還沒做出決定，自己也不做決定，近期格林透露，他並沒有跟雷納德談過自由市場的問題，但也表示獨行俠一直在追求他，若到達拉斯可以幫助球隊重返季後賽。

今年率隊奪下暴龍隊史首冠的雷納德，先前跳脫合約成為自由球員，雖然加拿大全國都在全力慰留這位FMVP，但雷納德卻遲遲未做出決定，因為他仍想回到洛杉磯打球，先前也已經和湖人、快艇進行會面，目前則是人回到多倫多。在去年與雷納德一同被交易到暴龍的格林，今夏也成為自由球員，但他先前就表示自己會依照「可愛」決定來做選擇，很大機會只要雷納德留下，格林也會留下。

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▲格林稱去獨行俠可以幫助他們闖入季後賽。（圖／達志影像／美聯社）



格林過去在馬刺時期就與雷納德做過隊友，雙方的關係相當密切，不過在現在兩人都成為自由球員，格林卻表示自己沒有和「可愛」談過自由市場的事情，不想給他過多的壓力。但格林身為頂級3D球員，同樣也有許多球隊在追求，獨行俠就是其中之一，格林也說獨行俠老闆庫班(Mark Cuban)強烈的追求，讓他感受了不少壓力，但可以促使他盡快做出決定。

「我已經認識庫班和卡萊爾(Rick Carlisle)很久了，他們對我很有興趣，並且在強烈的追求我，同時快艇也是這樣，但快艇在等雷納德，多倫多也在等雷納德。我喜歡獨行俠提供的東西，他們變得很強大，庫班是一個很厲害的競爭者，他在給我壓力讓我盡快做出決定。」隨後格林也談到自己若加入獨行俠，將可以讓他們進季後賽，「獨行俠是一支優秀的隊伍，同時有著很棒的基礎，我可以讓他們變得更好」

「獨行俠有健康的波辛基斯(Kristaps Porzingis)，唐西奇(Luka Doncic)則是未來的明星，如果我到了獨行俠，我可以幫助他們成為季後賽的球隊。」格林說道。

▲雷納德。（圖／達志影像／美聯社）