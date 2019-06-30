婕斯盃／丹麥驟死戰逆轉勝南韓奪季軍　期待明年再來台參賽

▲傑姆克 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

2019婕斯盃全明星羽球對抗賽30日男子對抗賽冠亞軍戰將登場，先上演的季殿軍戰由丹麥對上南韓。南韓第一點男雙李龍大搭配馬來西亞陳文宏，以直落二擊敗鮑伊(Mathias Boe)／彼得森（Mads Conrad Peterson），不過李炫一遭逆轉，雙方進入驟死戰後由丹麥逆轉奪下季軍。

第一點李龍大／陳文宏對上鮑伊／彼得森，第一局雙方比數有些膠著，不過李龍大／陳文宏順利拉開分差，以21：13先拿下，第二局沒有遇到太多困難，再以21：14拿下比賽。接著進行男單賽事，南韓派出39歲老將李炫一，對上丹麥21歲小將傑姆克(Rasmus Gemke)。

請繼續往下閱讀...

李炫一第一局原先落後追起反超，沒有再被傑姆克追過並順利以21：17拿下首局，第二局李炫一原本握有領先優勢，不過反被傑姆克追上13平之後，李炫一4分落後，雙方網前放小球，李炫一經驗略勝拿下分數，不過18：21遭扳平。

決勝局李炫一4分落後，但追至一分差距，並且反超比數，傑姆克再追平反超，李炫一發生失誤，傑姆克21：19逆轉勝，雙方進入11分的驟死戰。男雙李龍大／陳文宏先馳得點，不過鮑伊／彼得森反超，雙方多次戰平，最終由丹麥組合率先拿下第11分。

最終丹麥以總局點2比1擊敗南韓，拿下本屆季軍。賽後，鮑伊和彼得森都提到，希望未來還能有機會來台灣參賽。而第一次來台的傑姆克則說，今天贏球有點幸運，來台灣比賽這幾天很好的經驗。

▼李龍大／陳文宏。