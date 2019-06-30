運動雲

>

婕斯盃／丹麥驟死戰逆轉勝南韓奪季軍　期待明年再來台參賽

ETtoday運動雲

▲▼ 婕斯盃，丹麥傑姆克 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲傑姆克 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

2019婕斯盃全明星羽球對抗賽30日男子對抗賽冠亞軍戰將登場，先上演的季殿軍戰由丹麥對上南韓。南韓第一點男雙李龍大搭配馬來西亞陳文宏，以直落二擊敗鮑伊(Mathias Boe)／彼得森（Mads Conrad Peterson），不過李炫一遭逆轉，雙方進入驟死戰後由丹麥逆轉奪下季軍。

第一點李龍大／陳文宏對上鮑伊／彼得森，第一局雙方比數有些膠著，不過李龍大／陳文宏順利拉開分差，以21：13先拿下，第二局沒有遇到太多困難，再以21：14拿下比賽。接著進行男單賽事，南韓派出39歲老將李炫一，對上丹麥21歲小將傑姆克(Rasmus Gemke)。

請繼續往下閱讀...

李炫一第一局原先落後追起反超，沒有再被傑姆克追過並順利以21：17拿下首局，第二局李炫一原本握有領先優勢，不過反被傑姆克追上13平之後，李炫一4分落後，雙方網前放小球，李炫一經驗略勝拿下分數，不過18：21遭扳平。

決勝局李炫一4分落後，但追至一分差距，並且反超比數，傑姆克再追平反超，李炫一發生失誤，傑姆克21：19逆轉勝，雙方進入11分的驟死戰。男雙李龍大／陳文宏先馳得點，不過鮑伊／彼得森反超，雙方多次戰平，最終由丹麥組合率先拿下第11分。

最終丹麥以總局點2比1擊敗南韓，拿下本屆季軍。賽後，鮑伊和彼得森都提到，希望未來還能有機會來台灣參賽。而第一次來台的傑姆克則說，今天贏球有點幸運，來台灣比賽這幾天很好的經驗。

▼李龍大／陳文宏。

▲▼ 婕斯盃，南韓李龍大／陳文宏 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 婕斯盃
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

家教男「詭異洗腦」30天！12歲女聽「把ＯＯ皮帶鬆開」　爸看監視畫面狂抖

熱門新聞

「那個大鬍子你過來一下」　哈登上海騎車遭交警攔查

基襪倫敦戰狂轟30分創紀錄　洋基17比13擊敗紅襪

中職／終於與王建民見面了　柏納帝那笑老友都沒變

狂！狀元捕手「蒙眼」秀雷射肩　臂力、球感一次到位

中職／打10分卻靜悄悄　胡金龍：提供出局數

中職／朱育賢轟破3紀錄　洪總驚呼是怪物：可怕的數字

讀者回應

﻿

最新新聞

1彭政閔傷後練打　下半季拚2千安

2兄弟選秀補強打者　岳、劉是目標

3桃猿洋砲柏納帝那遭解約　洋投冠猛上一軍

4丹麥穫季軍　期待明年再來台參賽

5逆向騎車被攔！　哈登道歉：下次不會了

熱門新聞

1哈登上海騎車遭交警攔查

2基襪倫敦戰狂轟30分　洋基退紅襪

3與王建民見面了　柏納帝那好開心

4猛！狀元捕手「蒙眼」秀雷射肩　

5打10分卻靜　胡金龍：提供出局數

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

洪一中心疼黃甘霖　「不當統一總教練不影響12強」

陳晨威盜壘失敗，Lamigo再次提出挑戰！經過判決維持出局原判 | 06/28 Lamigo vs 富邦 五局上

陳品捷手感燙！五打數三支安打帶有一分打點，成就今天猛打賞 | 06_28 Lamigo vs 富邦 賽後

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

中職選秀專題-大物高中生入侵

怕熱阿金超享受！睡出風口饋頭 1個月後抽高15CM...塞不進去惹

Lulu面無表情神詮釋「3妮老師」　陳珊妮無奈：我有這樣嗎

Lulu嘻哈辮子頭登場表演！！　「飆唱2分鐘Rap」濃縮主持人的話

Lulu致敬蕭敬騰「倒著畫」　最後點一顆痣..根本超像XD

痛風系美食！板橋豪邁海鮮燒烤店 手掌大生蠔VS.手臂長烤蝦你選誰？
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366