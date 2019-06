NBA冠軍戰／KD阿基里斯腱包冰塊　勇士隱瞞傷情？

▲勇士在隱瞞KD病情?(圖/路透社)



記者張曜麟/綜合報導

先前在與火箭的系列戰G5不慎弄傷小腿的杜蘭特(Kevin Durant),8日的總冠軍戰G4依舊無法出戰,之前勇士官方對外指出杜蘭特只是輕微小腿拉傷,原先外界都認為他很快就能復出,不過《ESPN》在推特上PO出了一段影片,杜蘭特在阿基里斯腱位置包著冰塊,似乎傷情並非小腿拉傷,也讓許多人在猜測勇士是否在隱瞞病情。

杜蘭特先前面對火箭G5,在第三節末段他在無人碰撞下,投籃落地後突然感到腿部不適,當下他就摸著腿部下方的位置,也讓外界擔心他是否傷及阿基里斯腱,好在經過MRI檢查後,確診為右小腿輕微拉傷。原先許多人都認為這樣的傷勢很快就能復原,柯爾(Steve Kerr)也不斷對外宣稱杜蘭特在季後賽回到戰場,不過他整個西區冠軍戰都沒打,現在連總冠軍戰持續都無法出席。

已經缺席了9場季後賽的杜蘭特,讓外界開始懷疑他的傷勢,《ESPN》就在推特上放出一段影片,在G3勇士輸球後,杜蘭特在球員通道與隊友逐一擊掌,不過影片中拍到杜蘭特阿基里斯腱的位置包著冰塊,似乎並非單純的小腿傷勢,許多人紛紛猜測勇士是否在隱瞞病情,為了不讓暴龍增添士氣,而勇士不斷說杜蘭特會復出,但KD卻在IG上發文「假話說在多也不會成真」彷彿也對球團有所不滿。

KD was there to greet his guys in the tunnel following the Warriors' Game 3 loss. pic.twitter.com/CPzCgGcVLV