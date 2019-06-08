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NBA冠軍戰／KD阿基里斯腱包冰塊　勇士隱瞞傷情？

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▲勇士杜蘭特。（圖／路透社）

▲勇士在隱瞞KD病情？（圖／路透社）

記者張曜麟／綜合報導

先前在與火箭的系列戰G5不慎弄傷小腿的杜蘭特(Kevin Durant)，8日的總冠軍戰G4依舊無法出戰，之前勇士官方對外指出杜蘭特只是輕微小腿拉傷，原先外界都認為他很快就能復出，不過《ESPN》在推特上PO出了一段影片，杜蘭特在阿基里斯腱位置包著冰塊，似乎傷情並非小腿拉傷，也讓許多人在猜測勇士是否在隱瞞病情。

杜蘭特先前面對火箭G5，在第三節末段他在無人碰撞下，投籃落地後突然感到腿部不適，當下他就摸著腿部下方的位置，也讓外界擔心他是否傷及阿基里斯腱，好在經過MRI檢查後，確診為右小腿輕微拉傷。原先許多人都認為這樣的傷勢很快就能復原，柯爾(Steve Kerr)也不斷對外宣稱杜蘭特在季後賽回到戰場，不過他整個西區冠軍戰都沒打，現在連總冠軍戰持續都無法出席。

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已經缺席了9場季後賽的杜蘭特，讓外界開始懷疑他的傷勢，《ESPN》就在推特上放出一段影片，在G3勇士輸球後，杜蘭特在球員通道與隊友逐一擊掌，不過影片中拍到杜蘭特阿基里斯腱的位置包著冰塊，似乎並非單純的小腿傷勢，許多人紛紛猜測勇士是否在隱瞞病情，為了不讓暴龍增添士氣，而勇士不斷說杜蘭特會復出，但KD卻在IG上發文「假話說在多也不會成真」彷彿也對球團有所不滿。

關鍵字： NBA勇士杜蘭特
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