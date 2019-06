雙城凱普勒3響砲轟鮑爾　齊名「打擊之神」歷史第2人

▲凱普勒(Max Kepler)單場三響砲。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

雙城26歲外野手凱普勒(Max Kepler)從印地安人明星右投鮑爾(Trevor Bauer)手中擊出3發全壘打,個人灌進4分打點,幫助球隊5比4獲勝,與名人堂打者「打擊之神」威廉斯(Ted Williams),成為歷史唯二對印地安人單場3響砲打者。

德國籍外野手凱普勒,首局首打席就從鮑爾手中擊出陽春砲,3局再補上2分砲,加上5局賈文(Mitch Garver)適時二壘安,雙城取得4比0領先,而7局凱普勒瞄準鮑爾第一球,再擊出陽春砲,幫助雙城拿下第5分,終場以5比4獲勝。歷史上僅有威廉斯在1946年、1957年曾對印地安人擊出單場三響砲,凱普勒今晚成就歷史第2人。

Max Kepler has homered twice tonight.



It’s only the third inning. pic.twitter.com/mEDKJA395O