雙城凱普勒3響砲轟鮑爾　齊名「打擊之神」歷史第2人

▲凱普勒（Max Kepler）單場三響砲。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

雙城26歲外野手凱普勒（Max Kepler）從印地安人明星右投鮑爾（Trevor Bauer）手中擊出3發全壘打，個人灌進4分打點，幫助球隊5比4獲勝，與名人堂打者「打擊之神」威廉斯（Ted Williams），成為歷史唯二對印地安人單場3響砲打者。

德國籍外野手凱普勒，首局首打席就從鮑爾手中擊出陽春砲，3局再補上2分砲，加上5局賈文（Mitch Garver）適時二壘安，雙城取得4比0領先，而7局凱普勒瞄準鮑爾第一球，再擊出陽春砲，幫助雙城拿下第5分，終場以5比4獲勝。歷史上僅有威廉斯在1946年、1957年曾對印地安人擊出單場三響砲，凱普勒今晚成就歷史第2人。

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Max Kepler has homered twice tonight.



It’s only the third inning. pic.twitter.com/mEDKJA395O — MLB (@MLB) June 7, 2019

MAX KEPLER DOES IT AGAIN WITH HOME RUN NO.3 #MNTwins pic.twitter.com/eUsoLN4zGM — FOX Sports North (@fsnorth) June 7, 2019

凱普勒第9局再擊出一壘安打，21打數0安之後，單場4打數4安打貢獻4打點，並且還有一次保送，生涯4個完整賽季，第2次單場4安。「凱普勒整個晚上棒子發燙，」雙城總教練巴爾戴利（Rocco Baldelli）說道，「球員有時候都會有爆炸性的演出，但比賽結果不一定會令人滿意，但今天的凱普勒做到了。」