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柯瑞回憶林書豪在勇士時光　最欣賞努力不懈精神

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▲勇士柯瑞、林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞、林書豪回憶起在勇士時光。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

NBA總冠軍戰將在31日開打，隨隊進入總冠軍戰的林書豪，將要面對生涯初始隊勇士，今天暴龍與勇士都召開了記者會，林書豪想起了在勇士時期的往事，柯瑞(Stephen Curry)則給予讚美表示很欣賞林書豪堅持不懈的精神。

林書豪生涯初期並沒有太多球隊給他機會，不過勇士卻將他簽下，這也開啟了林書豪通往NBA的大門，時隔近10年，林書豪在總冠軍戰將對戰前東家，他也回想起過往在勇士的時光，並且談及從柯瑞身上學到什麼，「那年我們打得並不好，打了81場例行賽後，第82場比賽，柯瑞腳踝扭傷了，每個人都勸他不要打了，不要冒著風險，我很高興有機會可以上場，但隨後他們告訴我柯瑞會上場比賽。我心裡想，『什麼？』柯瑞經歷很多傷病，就像個男人一樣，他一直很在乎比賽，即使在受傷情況下也當然不會缺賽」

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不僅林書豪談到過往回憶，就連柯瑞也談起了豪哥在勇士的日子，「我對林書豪的印象就是他在日常中對工作的努力程度，他不斷的在挑戰我，以及我們所有的後衛包括湯普森，試圖讓我們變得更好，並且讓自己成為一名NBA球員，和世界上大多數人一樣，我最喜歡林書豪的地方就是他堅持不懈精神。」

雖然林書豪即將打總冠軍戰，但他在季後賽中不得教練青睞，至今只在季後賽中打了7戰，而且大多都是垃圾時間，反觀柯瑞則在季後賽中打出了超強勢的表現，若林書豪無法登場，雙方很可能無法正面對決。

▲▼暴龍，林書豪。（圖／路透社）

▲林書豪。（圖／路透社）

關鍵字： NBA林書豪柯瑞
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