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西區季後賽首戰　五星勇士求橫掃、金馬對決經驗關鍵

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▲勇士柯瑞、杜蘭特、格林、卡森斯。（圖／CFP）

▲五星勇士要拼橫掃快艇。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

NBA季後賽將在14日展開，西區登場的兩場焦點之戰，分別為勇士對決快艇以及金塊對戰馬刺，而衛冕軍面對快艇可說是將領打士兵，他們要全力拼橫掃，金塊與馬刺則是最有可能打到搶7的系列賽之一，雙方的經驗差距也是勝負關鍵。

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勇士本季有著卡森斯(DeMarcus Cousins)加盟，但卻比上季還少贏一場比賽，戰績為57勝25敗，是近年戰績最差一季，不過他們的實力仍傲視全聯盟，有著極度強大的「五巨頭」替補深度也相當足夠，其中最大的優勢就是有杜蘭特(Kevin Durant)以及柯瑞(Stephen Curry)這兩名無解得分機器，總能在關鍵時刻跳出來主宰比賽。快艇卻情況大不相同，他們本季把主力全部送走，原先已經放眼自由市場，不料卻靠著團隊戰力以第8名身分進入季後賽，表現已經超過外界預期。

▲快艇威廉斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲快艇威廉斯。（圖／達志影像／美聯社）

只是快艇隊上沒有真正的明星球員，要交戰五星勇士可說是非常巨大的挑戰，在例行賽上，雙方交手4次，勇士取得3勝1敗的絕對優勢，他們面對洛杉磯軍團絕對會力拼橫掃，因為這不僅是卡森斯的第一次季後賽之旅，球員間必須要在更加磨合，還要減少不必要的體力開銷，不過快艇現在進入季後賽，已經沒有任何壓力，就是全力去拼鬥，加上有著威廉斯(Lou Williams)能砍分，若勇士輕敵或許會付出不少代價。

另一場金塊與馬刺對決，則是最難被預測出線的系列戰，丹佛本季陣容與上季並無太大差異，但他們卻打出西區第2的戰績，最主要原因就是當家中鋒約基奇(Nikola Jokic)的成長，以及球員間的團隊配合相當優異，不過他們全隊幾乎沒有人有季後賽經驗，就連主帥馬龍(Mike Malone)也是擔任總教練以來第一次打季後賽，這會是一大致命傷。

▲金塊約基奇。（圖／CFP）

▲金塊大多球員無季後賽經驗。（圖／CFP）

黑衫軍同樣在本季也有著不俗表現，他們在少了雷納德(Kawhi Leonard)以及「GDP」情況下，靠著波波維奇神用兵，依舊闖入季後賽，他們與金塊例行賽交手戰績2勝2敗，看似打平的馬刺卻少了當今主流的三分球，大多依靠中距離，這對於黑衫軍而言相當吃虧，不過他們若要以下犯上，經驗就是最大優勢，加上有著「軍神」領兵，如何適當用人去限制約基奇的發揮將會是勝負關鍵。

▲▼馬刺，艾德里奇，迪羅臣。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬刺雙星。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA西區季後賽勇士快艇金塊馬刺
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