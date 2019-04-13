東區季後賽首戰　羅素戰七六人四巨頭、魔術限制可愛

▲羅素生涯首次打入季後賽。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

季後賽14日正式開戰，率先登場的就是七六人對戰籃網緊接著是暴龍面對魔術，即便七六人與暴龍都擁有主場優勢，實力也明顯較為突出，但面對的隊伍都具有黑馬實力，韌性非常強，更為系列賽增添許多變數。

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七六人本季在季中交易十大動作補強，組成了「四巨頭」儘管帳面實力相當強大，但卻沒有帶給外界許多驚奇的表現，最主要原因就是球星間仍未找到磨合的辦法，不過他們進攻火力猛烈，聯盟第4的場均得分就應證這點，但在穩定性方面，仍是費城軍團需要克服的一大問題。

而籃網在羅素(D'Angelo Russell)的大幅成長下，打出相當驚奇一季，只是他們成員幾乎都是首次打季後賽，經驗上仍略顯不足，但籃網身為年輕球隊，有著強大韌性，這也會帶給七六人不少麻煩。

▲七六人先發五虎將會是籃網一大挑戰。（圖／CFP）



本季雙方交手4次，戰績打平，同為2勝2敗，但在交手第一次籃網就以25分大勝，給了七六人一次下馬威，不過現在進入季後賽，碰撞程度更加強大，七六人又主要以恩比德(Joel Embiid)為核心做進攻，在內線攻勢會相當猛烈。

反觀籃網則是以羅素作為進攻發動機，但他卻沒有任何季後賽經驗，肯定會遭到針對性防守，面對七六人四巨頭的輪番單打，也會是很大挑戰，若籃網要以下犯上，必須要有更多球員跳出來幫助羅素分擔壓力。

另一場東區焦點戰就是暴龍隊上魔術，本季暴龍迎來雷納德(Kawhi Leonard)加盟，開季打出不錯的表現，但面對睽違6年重返季後賽的魔術，雖然兩隊戰績打平都是2勝2敗，可是魔術卻在贏的2戰都是大勝，分別贏了15分以及29分，反觀暴龍則是贏了2分及12分，魔術可說佔盡了優勢。

▲如何限制雷納德將是魔術最大難題。（圖／達志影像／美聯社）



不過就整體實力而言，暴龍戰力仍比魔術要高出許多，他們在攻防兩端都相當平衡，場均得分排在聯盟第8，場均失分則為聯盟第7，戰力非常平均，魔術則是防守強於進攻的隊伍，他們場均失分排在聯盟第5，場均得分卻在聯盟第24，差距相當懸殊。

加上魔術是以弗契維奇(Nikola Vucevic)作為進攻發動機，戰術較為單調，而暴龍則強調團隊戰力，又有雷納德這名冠軍球員能在關鍵時刻跳出來終結比賽，魔術想要衝破第一輪，就不能過度依靠弗契維奇單核作戰，面對雷納德的發揮要如何限制也是取勝關鍵。

▲魔術核心弗契維奇。（圖／達志影像／美聯社）