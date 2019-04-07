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老虎胖卡布打點助威　新秀史都華滿貫砲逆轉皇家

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▲▼卡布雷拉（Miguel Cabrera）、老虎新秀史都華（Christin Stewart）（圖／路透）

▲老虎卡布雷拉（左）、新秀史都華（右）（圖／路透）

記者陳瑞浩／綜合報導

老虎7日出戰皇家，老虎「胖卡布」卡布雷拉（Miguel Cabrera）此役單場敲出3安貢獻1分打點，他生涯打點正式超越傳奇「小熊先生」班克斯（Ernie Banks），擠進大聯盟打點排行榜第29名，老虎新秀史都華（Christin Stewart）更在7局下轟出逆轉滿貫砲，終場老虎7比4擊退皇家。 

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老虎強打「胖卡布」卡布雷拉目前生涯還差35轟可達500轟紀錄，他本季雖還沒開轟，但他7日出戰皇家先完成打點紀錄，他於5局下敲安貢獻1分打點，此役他4打席敲3安，他此次打點進帳後生涯打點累計1637分正式超越傳奇球星「小熊先生」班克斯，也擠進大聯盟打點排行第29名。

▲老虎新秀史都華滿貫砲（影片源自youtube，如遭移除請見諒）

卡布雷拉敲安後老虎以2比0領先皇家，但皇家於7局轟出雙響砲跑回4分以4比2逆轉戰局，7局下老虎卡斯特拉諾（Nicholas Castellanos）敲出1分打點安打先追回1分攻佔一、二壘雙方戰成4比3，老虎新秀史都華隨後趁皇家換投後未穩之際，於2好2壞時將球掃到右外野看台擊出滿貫砲一棒逆轉皇家，後2局兩隊未再得分，老虎終場就以7比4擊敗皇家。

▲卡布雷拉敲安打點超越小熊先生擠進大聯盟29名

老虎此役贏球後以6勝3敗排名美聯第3，皇家則收下5連敗，以2勝5敗戰績排名美聯倒數第2僅勝紅襪，老虎新秀史都華於2015年獲老虎以第一輪第34順位選中，曾獲老虎2016年小聯盟最佳球員，他於上季登上大聯盟，出賽17場60個打席擊出16安含2轟，繳出.267/.375/.417的打擊三圍，他今年開季至今28打席敲4安含2轟，打擊三圍有.143/.257/.429。

關鍵字： MLB老虎卡布雷拉史都華皇家
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