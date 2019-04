老虎胖卡布打點助威　新秀史都華滿貫砲逆轉皇家

▲老虎卡布雷拉(左)、新秀史都華(右)(圖/路透)

記者陳瑞浩/綜合報導



老虎7日出戰皇家,老虎「胖卡布」卡布雷拉(Miguel Cabrera)此役單場敲出3安貢獻1分打點,他生涯打點正式超越傳奇「小熊先生」班克斯(Ernie Banks),擠進大聯盟打點排行榜第29名,老虎新秀史都華(Christin Stewart)更在7局下轟出逆轉滿貫砲,終場老虎7比4擊退皇家。

老虎強打「胖卡布」卡布雷拉目前生涯還差35轟可達500轟紀錄,他本季雖還沒開轟,但他7日出戰皇家先完成打點紀錄,他於5局下敲安貢獻1分打點,此役他4打席敲3安,他此次打點進帳後生涯打點累計1637分正式超越傳奇球星「小熊先生」班克斯,也擠進大聯盟打點排行第29名。

卡布雷拉敲安後老虎以2比0領先皇家,但皇家於7局轟出雙響砲跑回4分以4比2逆轉戰局,7局下老虎卡斯特拉諾(Nicholas Castellanos)敲出1分打點安打先追回1分攻佔一、二壘雙方戰成4比3,老虎新秀史都華隨後趁皇家換投後未穩之際,於2好2壞時將球掃到右外野看台擊出滿貫砲一棒逆轉皇家,後2局兩隊未再得分,老虎終場就以7比4擊敗皇家。

With his RBI in the fifth inning, @MiguelCabrera takes sole possession of 29th place on the MLB all-time RBI leaderboard (1,637), passing Ernie Banks. #MotorOn pic.twitter.com/5OwEnoOeLe