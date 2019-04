韓森穿昔日包爺19號　藍鳥球迷狂噓、球團要求換背號

▲韓森(Alen Hanson)19號只穿一場,就被球團要求改背號。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

儘管效力藍鳥9個賽季沒有為球隊打下任何冠軍,但包提斯塔(Jose Bautista)仍留給球迷無限回憶。今年從巨人轉戰藍鳥的26歲內野手韓森(Alen Hanson),選了包提斯塔當年的19號作為背號引來球迷在社群狂噓,球團在6日立即要求韓森更改背號。

韓森今年轉戰藍鳥續穿去年在巨人的19號,為新東家出戰一場後就被球迷噓爆,在社群上反應對於韓森穿19號的不滿。為了迎合球迷以及向包提斯塔過去9年的貢獻致敬,藍鳥球團6日要求韓森改穿1號。

INF Alen Hanson (@AlenHanson92) switches from number 19 to number 1. Last worn by INF Aledmys Diaz in 2018. #BlueJays (thanks to @thehazelmae) pic.twitter.com/hZbIZOSRFn