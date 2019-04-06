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韓森穿昔日包爺19號　藍鳥球迷狂噓、球團要求換背號

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▲▼藍鳥，韓森（Alen Hanson），19號穿一場被要求改背號。（圖／達志影像／美聯社）

▲韓森（Alen Hanson）19號只穿一場，就被球團要求改背號。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

儘管效力藍鳥9個賽季沒有為球隊打下任何冠軍，但包提斯塔（Jose Bautista）仍留給球迷無限回憶。今年從巨人轉戰藍鳥的26歲內野手韓森（Alen Hanson），選了包提斯塔當年的19號作為背號引來球迷在社群狂噓，球團在6日立即要求韓森更改背號。

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韓森今年轉戰藍鳥續穿去年在巨人的19號，為新東家出戰一場後就被球迷噓爆，在社群上反應對於韓森穿19號的不滿。為了迎合球迷以及向包提斯塔過去9年的貢獻致敬，藍鳥球團6日要求韓森改穿1號。

早在春訓階段，就有蓋維斯（Freddy Galvis）選擇19號而被球團要求改穿16號的例子。雖然球團接受與包提斯塔同樣來自多明尼加，並且幼時就視包提斯塔為「唯一偶像」的韓森穿19號，但依然不被球迷接受，在輿論壓力之下第2次要求球員避開19號。

包提斯塔28歲時，2008年季中從海盜轉戰藍鳥後隔年大爆發，敲出生涯最佳的54轟，生涯首度入選全明星並且拿下銀棒獎，還獲得美聯年度MVP票選4，隔年持續有43轟的火力蟬聯銀棒獎，MVP票選進步到第3名。包提斯塔最令藍鳥球迷的津津樂道的莫過於2015年美聯分區賽G5，那發豪邁甩棒奠定晉級的3分全壘打。

藍鳥目前只有阿洛馬（Roberto Alomar）12號、哈樂戴（Roy Halladay）32號，以及大聯盟共同退休羅賓森（Jackie Robinson）42號3個退休背號是明文規定被禁穿的，不過大聯盟各隊有不少背號雖然沒被退休，但在球迷以及球團心中是被「默契禁穿」的，從這次事件看來，包提斯塔的19號已經進入到這份名單之中。

關鍵字： 藍鳥韓森包提斯塔
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